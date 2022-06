Sasaki manda en Moto3 y Guevara y Dols aprueban con nota y suben al podio

Ayumu Sasaki se ha adjudicado el GP de los Países Bajos en Moto3 en una carrera impresionante de David Muñoz, que se fue al suelo en la recta final y se quedó sin un podio al que sí subieron los españoles Izan Guevara y Sergio García Dols.

Pero el protagonista fue una vez más el joven David Muñoz, piloto de Brenes formado en la cantera del Circuito de Jerez. Realizó un carrerón y sólo al final, por su falta de experiencia y ganas de hacer historia en Assen como en Montmeló, se fue al suelo. Una lástima porque peleaba por la tercera plaza. El propio David reconocía al final que "me he sentido muy cómodo, pero me colé al fnal. Es algo que le puede pasar a cualquier piloto. Me sirve para coger experiencia, Íbamos muy rápido y podíamos haber hecho algo grande, iba tercero".

Guevara dominó buena parte de la carrera, pero a dos vueltas del final no pudo resistir el ataque de sus rivales y sólo las caídas que se produjeron entonces le permitieron conseguir una segunda posición, justo por delante de su compañero de equipo y líder del mundial, Sergio García Dols, quien continúa líder del campeonato con tres puntos de ventaja y con Sasaki que asciende de la sexta a la cuarta posición en la tabla de puntos.

Guevara, McPhee, Sasaki, Suzuki, Foggia, Masiá, Muñoz, Artigas y García Dols eran los integrantes del grupo de nueve mandaba a siete vueltas del final. Un error de Dennis Foggia, que pisó fuera del circuito y se desequilibró en el escalón del piano de asfalto, lo madó al suelo en la curva dos del trazado, sin opción de continuar tras propinarse un fuerte golpe y el grupo queda reducido a ocho.

En la variante de inicio de la última vuelta fueron primero Sasaki y después Suzuki los que superaron a Guevara, al que luego adelantó también Jaume Masiá en el comienzo de la última vuelta. Ahí llegó el error poco después de David Muñoz, que le hizo rodar por los suelos en la curva nueve y se llevó por delante a Jaume Masiá.