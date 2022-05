Sergio Pérez, dos años más con Red Bull

Excelentes noticias para Sergio 'Checo' Pérez sólo dos días después de adjudicarse el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El piloto mexicano ha llegado a un acuerdo con su equipo, el Oracle Red Bull Racing, para ampliar su contrato por dos años más.

El mexicano se muestra radiante y ha admitido en declaraciones a su equipo que "ha sido una semana increíble para mí. Ganar en Mónaco es un sueño para cualquier piloto y luego anunciar que voy a seguir en el equipo hasta 2024 me hace extremadamente feliz. Me siento orgulloso de formar parte de este equipo, en el que me siento como en casa. Estamos trabajando mucho como equipo y lo estamos demostrando esta temporada. A ver dónde podemos llegar en el futuro".

Por su parte, Christian Horner, director de Red Bull, ha resaltado que "el mexicano ha hecho un trabajo fantástico desde que llegó al equipo. Este año ha subido un nuevo peldaño y la distancia con el campeón mundial Max Verstappen se ha reducido significativamente, como se ha visto con su pole en Jeddah y su poderosa victoria en Mónaco. Estamos encantados de que siga con nosotros hasta 2024. Junto con Max, creo que tenemos una pareja de pilotos que puede darnos los mayores premios en Fórmula Uno".

Checo aterrizó en Red Bull a finales de 2020 y en 2021 conquistó el GP de Azerbaiyán y terminó cuarto en el Mundial, que ganó su compañero el neerlandés Max Verstappen, actual líder del Mundial, seguido del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del propio piloto mexicano.

En las siete carreras disputadas este año, Pérez ha sumado 110 puntos y ha subido cuatro veces al podio, además de haberse convertido en el primer mexicano que logra una pole en Arabia Saudí.