¿Tiene techo la tecnología en MotoGP?

Tecnología es una palabra de origen griego 'τεχνολογία'. Formada por 'téchnē' entendida como destreza, habilidad u oficio y completada con 'logía', referida al estudio de algo. La tecnología como tal es un proceso que favorece la transformación de algo concreto en algo nuevo, o conseguir una transformación de algo existente, que aglutina los conocimientos técnicos y científicos para materializarlo. La Tecnología forma parte de nuestra vida, nos ayuda a optimizar y mejorar, ya sea a través de la generación o transformación de elementos o procesos. El Mundial de MotoGP, como cualquier actividad de nuestro entorno requiere la aplicación de tecnología para seguir evolucionando y adaptándose a las demandas. Aún más teniendo en cuenta que el Campeonato gira en torno a un elemento tecnológico: LA MOTO. El factor tecnológico en este deporte suscita debate en torno a cuánto se ha de limitar su aplicación en las propias motos, favoreciendo la importancia que tiene el piloto en el resultado final y, como consecuencia, favoreciendo el ámbito deportivo o espectáculo.

Conceptualmente, es equivocado, incluso diría que imposible, pretender limitar el uso de la tecnología en MotoGP debido a que ha favorecido el desarrollo del propio deporte o espectáculo unido a decisiones de reglamentación, de hecho, creo que va en contra del ADN del propio Campeonato. MotoGP hoy es mas seguro que era en el pasado, la tecnología ha ayudado a hacer mejor y más seguras las motos y cualquiera de los elementos que la componen. Bajo mi punto de vista, esgrimir el argumento de que la aplicación de tecnología nos priva de ver mas adelantamientos es hacer un análisis poco profundo y razonado, en muchos casos es tan sólo un argumento romántico. En otros casos responde al interés concreto de la persona que lo emite. Podemos ver carreras de motos desde que existan registros donde encontraremos todo tipo de resultados del mismo modo que existen hoy en día. Carreras disputadas hasta la línea de meta, por eso existe el 'fotofinish' y carreras dominadas con mano de hierro desde la salida y sin réplica posible de los oponentes.

El verdadero o justificado ejercicio a realizar reside en cada una de las personas que formamos parte del Mundial de una u otra forma. Requiere que todos nos formemos en las nuevas tecnologías llegadas al Campeonato para ser capaces de entenderlas, aplicarlas y explicarlas. Tendemos a repudiar todo lo que nos obliga a cambios y sobre todo lo que no entendemos porque nos genera incertidumbre. Por estos motivos, equivocadamente tendemos a menospreciar muchas cosas. Los elementos tecnológicos no están exentos de esas críticas y habitualmente se hace desde el desconocimiento. Trabajar y esforzarnos todos sería un gran ejercicio, que ayudaría a no entrar en debates en muchos casos estériles de quien tiene o no tiene razón de cuánto mejor fue siempre el pasado. Llegado el caso, necesitaríamos un esfuerzo por parte de todos en intentar explicarlo mejor y con mayor conocimiento del que utilizamos actualmente.

Es verdad que requiere un acuerdo por parte de todas las partes implicadas, donde todo el mundo debería poner por encima de todo el interés común del Mundial de Motociclismo. Requiere un reglamento claro, que dé un marco reconocible para todos los actores de la ecuación. Requiere explicaciones claras del porqué se llega a ese reglamento. Requiere que todos aprendamos, a lo cual no sé si todos estamos dispuestos. En los últimos años han alcanzado mayor relevancia tecnologías aplicadas a la electrónica y la aerodinámica en la moto. Se suele aludir a que desvirtúan los resultados porque restan importancia a la acción del piloto. Bajo mi punto de vista lo que hace es elevar el nivel de la competición a un estadio desconocido para muchos de nosotros, donde los pilotos y los equipos han de evolucionar para ser mas efectivos en espacios cada vez mas reducidos, con un menor margen entre competidores que hace aumentar el nivel de la competición. Sigue ganando el que mejor se desenvuelve en un escenario concreto, eso nunca ha cambiado.

Todos los actores que inciden en el resultado están aprendiendo en cómo aplicar las diferentes tecnologías en la gestión en carrera de sus motos. Y sí, eso obliga a que todos exploren lo inexplorado a que pasen cosas que no sabemos bien explicar, pero con la aplicación de la tecnología se convertirán en expertos. Volverá a subir el nivel técnico y de pilotaje, aumentando la exigencia para todos ellos. La evolución aerodinámica ha descubierto una parte que se contemplaba poco, la incidencia de la misma en el paso por curva. Con esto no quiero decir que antes no se tuviese en consideración, pero los resultados eran mas vagos, mas imprecisos, la aplicación de la tecnología ha llevado a poder conocer y medir mejor los efectos y de este modo poder convertir en mas rápidas y mas seguras las motos actuales. Cuando somos capaces de medir, somos capaces de acometer evoluciones de un modo mucho más seguro.

Estamos en una nueva era, donde la introducción de nuevos modelos de medición y tratamiento de datos nos llevará a reducir todavía más el espacio para la improvisación. Mucha gente lo contempla como algo malo, pero hará que el excelente sea mas excelente. En esta carrera tecnológica hemos de ser muy conscientes de que las motos requieren un pilotaje en continua evolución, al igual que un examen continuo de cómo afecta a la seguridad de los actuales circuitos, muchos de ellos realizados cuando las motos eran otras motos. Por este motivo se han de establecer unos marcos de actuación claros, teniendo muy en cuenta la seguridad pero que nunca sirva de excusa para frenar la evolución tecnológica del Campeonato en ninguno de sus ámbitos, dentro y fuera de la pista.

Creo que Moto2 es una excelente fórmula de formación de pilotos y equipos, una categoría bastante acotada por lo que se refiere a la parte técnica. Sería un error aplicar el mismo criterio a la categoría reina. No podemos caer en el error de limitar las cosas simplemente porque nos sentimos más cómodos, con menor grado de exigencias. Sí, afortunadamente siempre gana el que consiguió hacerlo mejor con la aplicación de más o menos tecnología.(*) Juan Martínez, técnico con 28 años de experiencia en MotoGP, que en su día ayudó a conquistar títulos a Doohan y Rossi, trabajó también para Hayden y Gibernau, entre otros. Es comentarista de grandes premios en DAZN y director de la empresa Andreani MHS (importadora de suspensiones Öhlins).