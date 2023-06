El andaluz David Muñoz reaparece en Sachsenring con una duodécima posición

David Muñoz, piloto andaluz del BOÉ Motorsports del Mundial de Moto3, ha reaparecido este fin de semana durante el Gran Premio de Alemania que se ha celebrado en Sachsenring tras perderse las tres últimas citas por la caída que sufrió durante la sesión de calificación del Gran Premio de España de MotoGP del pasado mes de abril.

El de Brenes finalizó la sesión clasificatoria como el quinto piloto más rápido de Moto3, pero recibió una sanción de dirección de carrera que le hizo salir desde la última posición y además obligado a realizar una long lap penalty, algo que le obligó a remontar.



El piloto andaluz remontó diez posiciones en la primera vuelta y se colocó decimonoveno, y dos giros después estaba decimotercero. A partir de ahí, completó la 'long lap penalty' y volvió a quedarse en la parte trasera, aunque siguió marcando un gran ritmo con constantes adelantamientos que le permitieron cruzar la línea de meta en decimosegunda posición.

Tras la carrera, Muñoz comentaba que "hemos hecho un buen fin de semana, aunque nos ha penalizado la sanción. Tuve un fallo que se puede cometer, pero hay que intentar que no vuelva a ocurrir para no condicionar carreras como las de este domingo, en la que podría haber estado en el 'top 5' perfectamente. Intentaremos mejorar, hay que mejorar muchas cosas, y poco a poco iremos para delante. Estamos entre los más rápidos, pero faltan pequeñas cosas que nos hagan marcar la diferencia. Muchas gracias al equipo por todo su trabajo del fin de semana, ahora toca pensar en Assen, que seguro que estaremos luchando delante".

Rueda, 13º

En esta misma categoría, el también sevillano José Antonio Rueda acababa en la 13ª posición de la jornada, sumando 3 puntos para el campeonato. La victoria fue para su compañero de equipo Deniz Öncü, mientras que el líder de Moto3 sigue siendo Dani Holgado, con 125 puntos por los 84 de Jaume Masiá.

El de Los Palacios y Villafranca, en su primer año en el Mundial y en período de adaptación, señalaba tras la carrera: "No he tenido una buena salida y he perdido un par de posiciones, aunque he conseguido recuperarlas en las primeras vueltas. El primer grupo estaba apretando mucho desde el principio y me he quedado atrás, sobre todo después de un susto, y no he podido incorporarme al segundo grupo, aunque he podido recuperar el ritmo. Con los neumáticos muy gastados fue más difícil. Estoy contento porque hemos dado un paso adelante con la moto y seguiremos avanzando. Estoy muy cómodo y ahora toca centrarme en Assen, un circuito que no conocemos pero en el que seguiremos trabajando así".

En Moto2, Marcos Ramírez, tercer andaluz en el Mundial de MotoGP, acabó en la vigésima posición a más de 48 segundos de Pedro Acosta, que logró la cuarta victoria del año que le sirve para recortar puntos con respecto al líder Tony Arbolino.

El de Conil partió desde la vigesimocuarta posición en la parrilla da salida y remontó cuatro plazas para acabar en la vigésima. Ramírez, que aún no ha puntuado este año, sabe lo que es subir al podio de Sachsenring -fue segundo en 2019 en Moto3- y tenía muchas ganas de lograr un paso adelante con la Forward, pero de momento la máquina está ganando la lucha al piloto gaditano, que sufre encima de la montura aunque no pierde ni la sonrisa ni las ganas de mejorar.