La competición regresa este fin de semana al Circuito de Jerez con la Copa de España de Velocidad

La competición sigue su curso en el Circuito de Jerez, que a lo largo de la temporada viene celebrando distintas actividades enmarcadas dentro de su 40 Aniversario como el exitoso ‘Gran Encuentro Motero’ del pasado sábado con una afluencia de aficionados histórica al trazado.

Y siguiendo con el mundo de las motos, este próximo fin de semana regresa a la pista jerezana la Copa de España de Velocidad, segunda cita en estas instalaciones de esta competición tras la realizada el pasado mes de junio. Un certamen al que después de Jerez le restan dos pruebas más (Navarra y Barcelona) para concluir su calendario de carreras.

Dentro de esta Copa de España también toma parte el Campeonato de Andalucía, que cuenta con categorías propias e independientes como EVO+Legends Andaluz y Critérium-Fuerza libre, además de las clases de Supersport, Superbike o SS 300 enmarcadas dentro de la Copa, de ahí que algunos pilotos participantes tienen doble objetivo; por un lado, luchar por el certamen de la Copa de España y por otro tomar puntos para el campeonato regional andaluz.

En total, durante el fin de semana, los aficionados que se acerquen al circuito podrán contemplar entre sábado y domingo un total de 16 carreras repartidas entre ocho el sábado y ocho el domingo. El sábado, las carreras darán comienzo a partir de las dos de la tarde para concluir a partir de las seis de la tarde, hora en que empieza la última prueba. Por su parte, el domingo las carreras darán comienzo a las 10.20 horas.

Las nueve categorías inmersas en esta competición son las siguientes: R4C Kawasaki, Easy Race, EVO+Legends andaluz, Clásicas, Supersport-R6 Cup, SS300-Premoto3, Superbike-R1 Cup, Critérium-Fuerza Libre y BMW RR Iberia Cup.

Durante el fin de semana, el acceso a los aficionados al Circuito para seguir el desarrollo de este evento será gratuito. Estará habilitada la tribuna X1 y el paddock. El público podrá estacionar sus vehículos dentro del trazado hasta agotar plazas.