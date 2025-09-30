Dani Pedrosa, como el Circuito de Jerez, cumple 40

En un año histórico, el 40 Aniversario del Circuito de Jerez ofreció este 29 de septiembre de 2025 una de sus coincidencias más emotivas y destacables. Dani Pedrosa, tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP, cumplió curiosamente también las 'cuarenta primaveras'. El genial piloto español, retirado de la competición activa en 2018 y empeñado desde entonces en el desarrollo de las KTM y las retransmisiones televisivas del Campeonato del mundo, mantiene el honor de ser tercero en número de victorias (3) de la máxima categoría en Jerez, por detrás de Rossi (7) y Doohan (4).

Aunque Crivillé, Lorenzo y Márquez también poseen 3 triunfos en la cilindrada reina, Dani Pedrosa es el piloto español con mayor número de podios en Jerez (11), ocupando el segundo puesto tras Rossi (15) en ese mismo ranking internacional y siendo tercero en número total de 'poles' de todas las categorías (4) tras Lorenzo (7) y Aspar (5); segundo si nos referimos al ranking de españoles en la máxima categoría, donde tiene 3, 2 menos que Lorenzo.

En cuanto a vueltas rápidas en Jerez, Dani Pedrosa cuenta con 3 y ostenta la primera posición compartida con Crivillé, mientras que Marc Márquez es tercero con 2. Como hito más reciente, cabe destacar que Dani Pedrosa, un lustro después de abandonar la competición, logró la proeza de subir al podio en Jerez (3º) en la carrera al Sprint de 2024, donde compitió como piloto invitado. Un año antes, en 2023, también logró la proeza de haber sido séptimo en esa misma prueba del sábado y sexto en parrilla de salida, acabando séptimo aquel Gran Premio del reencuentro con ‘su Jerez’, donde por honores la curva número 6 lleva su nombre… ¡Feliz Cumpleaños Maestro @26_danipedrosa!

El formidable deportista nacido en Sabadell ha agradecido desde sus redes sociales "todos los mensajes y muestras de cariño" recibidos en las últimas horas con motivo de su cuarenta aniversario.