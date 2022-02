Las estrellas de MotoGP aún no brillan

El Mundial de MotoGP 2022 ha calentado motores durante dos días en Malasia, sin que sus estrellas consagradas brillen en exceso. El novato Enea Bastianini, pilotando una Ducati de 2021, fue el más rápido de estos primeros test conjuntos del año, mientras que el campeón en título, Fabio Quartararo (Yamaha), debía conformarse con el séptimo mejor registro, tras el subcampeón Pecco Bagnaia (Ducati oficial) y por delante del octacampeón Marc Márquez (Honda), que acabó a dos décimas del brillante Bastianini.

La alegría y las dudas van por barrios. Los test de Sepang concluyeron antes de lo previsto, debido a la irrupción de la lluvia en el trazado malayo, por lo que quizá algún genio se guardó un as en la manga. Ello no fue obstáculo para que los diferentes pilotos tuvieran la oportunidad de exprimir un valioso campo de pruebas, como es el caso de Bastianini (Gresini Racing), que impresionó al firmar el récord histórico de la pista -no oficial- con un crono de 1:58.131 que superaba por 26 milésimas a Aleix Espargaró (Aprilia Racing), con Jorge Martín (Pramac Racing) completando el Top 3 de una tabla de tiempos con 18 pilotos separados por 8 décimas.

Ducati

La 'Bestia' Bastianini fue la mejor Ducati del segundo día con su GP21, derrocando el dominio de Aprilia en el primer día de test. Jorge Martín, que superó a Bastianini en la lucha por el Rookie del Año la pasada temporada, también dio un salto en la tabla de tiempos. El español se colocó tercero a solo 112 milésimas de la cabeza. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ascendió a la sexta posición, a 134 milésimas de Bastianini, y Johann Zarco (Pramac Racing) fue 9º. Jack Miller (Ducati Lenovo Team), por su parte, concluyó 14º.

El Team Manager del Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, se mostró preocupado por la conexión del acelerador y la manejabilidad de la nueva montura italiana que pilotan los oficiales liderados por Bagnaia. El nuevo motor ha ganado en velocidad punta y en los entrenamientos previos de Jerez el 'feedback' fue plenamente positivo, pero en Sepang se ha demostrado que sigue habiendo margen de mejora. Sin embargo, las GP22 parecen haberse afianzado con la nueva aerodinámica y la toma de aire actualizada, y el 'ride-height device' actualizado sigue causando sensación, mientras desde Borgo Panigale siguen superando los límites de la innovación.

Aprilia

Después de conseguir un fantástico doblete en la primera jornada, Aprilia termina el test de Sepang con un segundo y quinto puesto, gracias a los esfuerzos de Aleix Espargaró y Maverick Viñales (Aprilia Racing). La nueva moto 2022, que ha presentado pequeñas actualizaciones en todas las áreas, ha sido muy bien recibida por ambos pilotos. Aleix Espargaró ha alabado las mejoras en la velocidad en el paso por curva, aunque el '41' sigue sin decidirse sobre qué chasis es mejor.

Claramente satisfecho, el Technical Director, Romano Albesiano, explicó que los 'long runs' más largos de Aprilia en el Test de Sepang, que incluyeron una tanda de 12 vueltas de Aleix, fueron "para medir la temperatura de los componentes", no para ver lo rápido que pueden ir Aleix y Maverick. Se mire como se mire, en la estructura de Noale han empezado el 2022 con buen pie. Tanto Espargaró como Viñales, que terminó el test en la quinta posición general, están a 0,130 segundos del mejor crono de Bastianini, así que tres días más en Mandalika deberían ser suficientes para limar cualquier problema que tengan antes del GP de Qatar. Mucho optimismo con Aprilia hasta ahora.

Suzuki

Suzuki confirmó que ha "mejorado significativamente el motor", lo que supone una verdadera clave para la fábrica de Hamamatsu, ya que las máquinas de cuatro cilindros en línea -Suzuki y Yamaha- buscan ganar velocidad punta sin comprometer otros aspectos. El 'feedback' sobre las actualizaciones de la aerodinámica y el chasis ha sido más variado, pero muchas han funcionado, lo que ha dado lugar a más buenas noticias.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) ha sido el piloto con la Suzuki más rápida una vez más, situándose en cuarta posición general y a menos de una décima y media de la cabeza. El campeón de 2020, Joan Mir, acabó 12º, a cuatro décimas de Bastianini, ya que la tabla de tiempos se dividió por centésimas y milésimas entre los mejores clasificados.

Yamaha

Yamaha y el motor de su YZR-M1 han acaparado titulares en los últimos tiempos. Lleva unas cuantas temporadas dando mucho que hablar y, tras ganar el Mundial en 2021, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) y su equipo pedían más velocidad punta. Sin embargo, no es la noticia que Yamaha hubiera esperado.

Aunque ha habido un pequeño paso, tanto Quartararo como el Team Manager, Maio Meregalli, han explicado que esperaban una mejora mayor, por lo que se están centrando mucho en otras áreas -principalmente la aerodinámica- para extraer lo mejor de la actualizada YZR-M1. "No hemos hecho ninguna revolución, hemos intentado mejorar la moto que utilizamos el año pasado y nos hemos centrado principalmente en la aerodinámica. Hemos empezado a comparar dos chasis y, en mi opinión, el 'test real' será en Indonesia, donde los pilotos habrán recuperado la velocidad y la confianza", dijo Meregalli, añadiendo que "allí pasaremos tres días trabajando y testeando todos los elementos que hemos probado aquí. Tomar una decisión sobre qué camino podemos seguir es demasiado pronto, preferimos esperar a dentro de una semana para tener una mejor visión de lo que funciona mejor".

El mejor tiempo de Quartararo al final del test fue un 1:58.313, 182 milésimas por debajo de Bastianini. Esto sitúa al piloto francés en la séptima posición, con la siguiente mejor Yamaha en la posición 22, pilotada por Andrea Dovizioso (WithU Yamaha RNF) que completó 55 vueltas, mientras continúa su adaptación a la Yamaha de última especificación, con Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha) y el rookie Darryn Binder (WithU Yamaha RNF) 24º y 25º, respectivamente. El piloto de pruebas Cal Crutchlow también estuvo en pista y se espera que repita en Mandalika.

Honda

El trabajo con la novedosa RC213V en Malasia ha sido intenso para el cuarteto de HRC formado por Marc Márquez (Repsol Honda Team), su compañero de equipo, Pol Espargaró, así como Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) y Álex Márquez (LCR Honda Castrol). El laureado '93' concluyó el Test como el piloto de Honda más rápido en pista en su esperada vuelta a la actividad de la categoría reina.

A su regreso, Marc Márquez ha terminado el Test con un 1:58.332 que le sitúa en la octava posición de la general, tras sumar un importante bagaje de 101 vueltas. La nueva moto es un "gran cambio" respecto a la anterior RC213V y Marc admitió que necesita tiempo para encontrar los límites con la nueva moto. Además, tras el primer día confesó que estaba "muy cansado". Sin embargo, se sintió bien con el paquete de Honda. Las dos caídas del primer día no afectaron a su preparación para la nueva temporada, y los tres días que se avecinan en Indonesia serán vitales para el octocampeón.

KTM

Para el equipo KTM no ha sido un primer test de 2022 llamativo en la tabla de tiempos, pero el nuevo Team Manager del Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Guidotti, dijo que el enfoque por ahora, después de un 2021 más duro, es conseguir una buena base para comenzar la temporada, desde la que la fábrica austriaca pueda seguir desarrollándose. Guidotti dijo que habían tenido mucho trabajo que hacer y un montón de piezas nuevas, así como mucho material de 2021 para analizar mejor. Algunas piezas fueron "mucho mejor de lo esperado", y otras cosas "más o menos", según el italiano.

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) fue el más rápido de la 'Armada' de Mattighofen, en la 15ª posición, pero a más de medio segundo de la vuelta más rápida de la pista, y Brad Binder se quedó a unos pocos puestos y décimas de su compañero.

Por lo que respecta a los rookies, Raúl Fernández (Tech3 KTM Factory Racing) se situó justo detrás de Brad Binder y bajó a 1:59.180, a 0,164 segundos del sudafricano. El actual campeón de Moto2, Remy Gardner, que sigue capeando el dolor tras romperse la muñeca en pretemporada, firmó una mejor vuelta de 1:59.348.

Las estrellas de MotoGP ponen ahora rumbo a Indonesia y al nuevo circuito de Mandalika para afrontar la próxima semana un nuevo test oficial, de tres jornadas, los días 11, 12 y 13 de febrero.