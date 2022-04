Más leña al fuego de Honda antes de Jerez: “Marc está enfadado”.

Decir que Repsol Honda no llega en buen momento a Jerez no es más que una obviedad. Celebradas las cinco primeras carreras del año, la marca japonesa ocupa ahora mismo la última posición en la clasificación de constructores, por detrás incluso de rivales como Aprilia o Suzuki. La firma nipona no sabe lo que es ganar en lo que llevamos de temporada y llega al GP de España después de firmar en Portugal un sexto puesto en un campeonato con seis fábricas en liza.

“Vamos a sufrir muchísimo” reconocía Marc Márquez después de la cita en Portimao. Normal. Desde el inicio del Mundial en Qatar, Honda sólo ha cosechado un podio, el que logró precisamente Pol Espargaró en Losail. A partir de ahí, sus cuatro pilotos se han encontrado en dificultades para luchar por los puntos. El propio Alberto Puig lo dijo públicamente esta semana; “Honda necesita mejorar su prototipo” si quieren aspirar a algo importante esta temporada.

Óscar Haro, antiguo director deportivo en el cuadro de LCR, ha sido el último en analizar el mal momento de los japoneses y lo ha hecho en el canal de Twitch de Nico Abad, donde ha dejado claro que el prototipo que HRC ha desarrollado para este 2022 "no está por el sitio". "He hablado con los chicos del equipo y están currando como bestias, pero no hay nada nuevo. Marc y Pol son dos pilotazos, pero en situaciones normales de carrera en seco, la moto no está todavía. Yo espero que hagan algo en Honda", cuenta Haro, revelando el evidente malestar de Marc Márquez.

Tensión en Portugal

"Marc tiene un mosqueo con eso, porque no le corre la moto", comenta el ex-director deportivo del LCR Honda. Y la aclaración tiene lógica: "No podía pasar a Álex (en Portimao), eso no se ha visto nunca en una moto oficial. Tiene mosqueo y sé que las cosas están tensas. El domingo después de la carrera hubo tensión en HRC, en el box, porque Marc no está a gusto. Tiene que poner lo que hace siempre, poner el resto, pero llega un momento que te cansas de hacerlo".

Según el exentrenador español, hay un factor logístico detrás de los problemas de Honda. “¿Por qué Ducati y Aprilia siempre buscan soluciones y las tienen? Como su logística es europea, todo es más sencillo. ¿Y Japón? Hacen un briefing, acaban a las 22:00, lo mandan a Japón, se duermen, al levantarse lo ven en el ordenador, se lo pasan al jefe de proyecto… Una semana para leer el e-mail”. En definitiva, que en Honda "tienen otra manera de funcionar distinta a los europeos. No digo que sea mejor ni peor, es muy distinta. Y es cierto que los tiempos son mucho más largos para todo. Cuando todo va bien es la hostia, pero cuando hay problemas, como ocurre ahora en Honda, tardan mucho en reaccionar".

Una moto “que no va para ninguno”

Y sabe de lo que habla, teniendo en cuenta que trabajó hasta finales de 2021 en el equipo. El madrileño cuenta que "la Honda funcionaba muy bien hasta 2020, es una moto que ha evolucionado Marc Márquez que venía de una evolución anterior de Dani Pedrosa, pilotos pequeñitos, muy agresivos, con mucho apoyo delante. Moto muy corta entre ejes, mucho apoyo delante, problemas muchas veces de no poder usar neumáticos blandos y tener que poner duros... Marc Márquez se va y Honda se pierde, es normal, son dos años sin el líder que ha creado una moto. En su puesto llegaron pilotos como Jorge Lorenzo, que era anti-Honda, Álex Márquez sin experiencia, Cal Crutchlow en su último año, Pol Espargaró cero experiencia con Honda... y se han perdido".

Esta ausencia de Márquez, prosigue, y su progresiva recuperación a lo largo de 2021 fue la excusa que utilizó HRC para cambiar el concepto base de la RC213V. Según Haro, Honda se la jugó y el resultado está lejos de lo esperado: "Honda ha pensado que no puede arriesgarse a hacer una moto que sólo funcione con un piloto, porque si ese piloto tiene un problema, estamos en la mierda, es lo que ha pasado. Dos años sin Marc y sin nadie tirando del carro, se han encontrado con una moto que cuando Marc se subió a ella en Jerez dijo '¿pero esta moto qué es?, ponedme la moto como yo la tenía'. Y al final han visto que la moto que va para todos no va para ninguno, tampoco para Marc. Honda tendrá que agachar las orejas y hacer caso a quien manda, que es el señor Marc Márquez".