Esto puedes hacer si rayan tu coche y no sabes quién lo ha hecho

Recibir rayones y abolladuras en el coche es algo que puede ocurrir en cualquier momento si se tiene un vehículo. El problema puede surgir en caso de que lo encuentres con desperfectos y no haya noticia sobre quién ha sido.

Cómo actuar si no he encontrado al causante de la abolladura

En este caso, no desplaces tu vehículo del lugar del accidente, puesto que esto podría dificultarte la posibilidad de solucionar el problema. Cuando hayamos inspeccionado el coche, lo siguiente será hacer fotos de todas las zonas afectadas por rayones y abolladuras.

Aunque pueda parecer obvio, pregunta a las personas de la zona por si han podido presenciar el accidente. Si tu coche se encuentra en una zona sin transeúntes, intenta descubrir si hay una cámara de seguridad cercana a tu coche. Cualquiera de estos elementos te pueden acabar sirviendo como ayuda para localizar al causante del rayón.

En algunas ocasiones las personas que acaban chocando con otros vehículos pueden ser honestos, por lo que deberás estar atento por si ha dejado alguna nota encima de tu coche para informarte de los hechos. Así podrás ponerte en contacto con él y solucionar el problema.

Si no has podido encontrar al causante del estropicio, puedes declarar el accidente y tu seguro se encargará de restaurar las piezas afectadas de tu coche. En el caso de que no encuentres al autor de los hechos y no tienes contratado ningún tipo de seguro como hemos mencionado anteriormente, tú mismo deberás hacerte responsable de los costes de la reparación.

Si todo esta ha ocurrido dentro de un parking privado, no te debes preocupar. Los parkings privados poseen seguros que se pueden hacer cargo de las reparaciones. Si se niegan a repararlo, puedes reclamarlo por vía judicial.

Cómo actuar si tu eres el causante del rayón

Pero, qué pasa si he sido yo el causante del golpe? Lo primero que debes hacer, como hemos explicado en la primera situación, es dejar una nota con tus datos personales en el coche afectado para que el conductor pueda contactarte.

Si el golpe lo has dado en una carretera, lo primero que debes hacer es poner los intermitentes de emergencia y colocarte el chaleco reflectante. Una vez que hayamos comprobado que podemos salir del vehículo, tendremos que poner los triángulos de emergencia y crear un parte del accidente.