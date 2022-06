Los pilotos aprietan para aprobar sus éxamenes antes de las vacaciones

Fabio Quartararo es el enemigo a batir, todos los respetan y él se muestra orgulloso, pero no confiando. El francés ha confesado que "a principios de año no estaba bien porque en Qatar y en Argentina, especialmente, diría que me quejaba demasiado. En mi cabeza siempre estaba el hecho de que la velocidad punta es mucho más lenta que la de los demás. En Austin decidí cambiar y dejar de lado esta mentalidad porque iba a tener la misma moto todo el año y simplemente tocaba hacerlo lo mejor posible con lo que tienes. Básicamente, es muy similar al año pasado, y pudimos conseguir carreras realmente buenas. El paso que di mentalmente en Austin me hace estar no más motivado, sino más centrado".

Sobre la carrera Sachsenring asume que "es un circuito muy corto y la carrera es de las más largas. Cuando has hecho quince vueltas aún te quedan otras quince y se hace eterno. A nivel mental, siempre girando a izquierdas. Parece que lleves dos horas de carrera. Pero bueno, es igual para todos. Este circuito es duro, porque tienes que estar concentrado".