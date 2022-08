Los pilotos, con muy buenas sensaciones para su regreso en el GP de Gran Bretaña

El Gran Premio de Gran Bretaña se disputa este fin de semana en Silverstone y vuelve la actividad al Mundial de MotoGP tras el paréntesis estival. Hay pilotos que han dedicado estas semanas a recargar las pilas, otros a recueprase de lesiones y los más para no perder de vista sus monturas y ponerlas a punto. Todos regresan con la intención de realizar una buena segunda parte de la temporada.

El español Pol Espargaró es uno de los pilotos al que el parón le llegó en el momento justo. "He tenido un buen descanso y me he podido recuperar de las lesiones en las costillas que me produje en Alemania, ya vuelvo a entrenar con normalidad".

La pasada temporada, las cosas le fuerom bastante bien en este trazado y espera repetir. "Voy a trabajar duro para intentar recuperar ese resultado, pero hay trabajo que hacer. Este un circuito nos vino bien el año pasado, así que espero empezar esta segunda parte del año mejor que en las carreras anteriores al parón. Estoy listo para volver a las carreras y a dar todo en el equipo Repsol Honda".

Aleix, "cansado"

Por su parte, a su hermano Aleix, segundo clasificado y aspirante al título, las cosas no le han ido tan bien y no oculta que las vacaciones se le han hecho cortas. "Estoy muy cansado, necesito más de cinco semanas para descansar mentalmente. Este año está siendo completamente diferente a los demás, supongo que porque soy candidato al título", ha subrayado en declaraciones a Motorsport.com. De todos modos, no renuncia a nada: "A nivel de competición, sí que estoy contento porque dije que quería llegar al parón con menos de una carrera de diferencia (25 puntos) respecto a Fabio y le seguiré presionando".

Pecco, ilusionado

Mientras, el italiano Francesco Pecco Bagnaia se ha mostrado ilusionado con el regreso a la competición: "Terminar la primera parte de la temporada con una victoria y aquellas sensaciones con la Desmosedici fue realmente perfecto. Espero empezar de la misma manera esta segunda parte del año. Durante el parón, he entrenado mucho pero ahora volvemos a lo serio. La pasada temporada fui muy rápido en Silverstone, pero tuve algunos problemas en carrera. Espero poder hacerlo bien este fin de semana, ya que será importante empezar con buen pie y no cometer errores en esta segunda mitad de campeonato".

Ana Carrasco, con dolores

Por último, Ana Carrasco, que afronta su primera temporada en Moto3, ha decidido pasar por quirófano para intentar superar las molestias que arrastra en las cervicales fruto de su última lesión. Pretende afrontar la segunda mitad de la temporada en el mejor estado de forma posible para lograr sus primeros puntos.

La propia piloto ha anunciado en sus redes que "aprovechando el parón de verano, el Dr. Serra y su equipo me hicieron una infiltración en la espalda para intentar eliminar el dolor hasta final de temporada y las molestias cervicales que todavía estamos arrastrando. ¡Ahora a tope a por la segunda mitad de temporada!".