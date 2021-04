Un podio para el GM Fuel VRC Team en la primera prueba del Nacional de Superbike

Gran comienzo de temporada para la escudería GM Fuel - VRC Team tras la primera prueba del Campeonato de España de Superbike celebrada en el Circuito de Jerez. La escudería encabezada por el jerezano Juan Velarde participaba en la categoría de PreMoto3 con José Luis Armario y Pablo Olivares; y con el onubense Paquito Gómez en Open 600. El fin de semana se ha saldado con el segundo cajón del podio de Pablo Olivares en la primera carrera, quedando el sabor agridulce de la caída de Armario cuando marchaba primero en la segunda de las carreras.

Los dos jóvenes pilotos del GM Fuel comenzaron a demostrar en los libres del jueves y viernes un atisbo de lo que vendría después. Ambos estuvieron a gran altura en la puesta a punto de las motos, con Armario firmando el mejor crono de la jornada y Olivares colocándose en la tercera plaza.

En la tanda de clasificación, el bornense José Luis Armario se hacía con la 'pole' y Olivares, actual campeón de España de Minivelocidad 110, con la tercera plaza, saliendo ambos en la primera línea de la parrilla.

En la carrera 1, mala salida de los dos pilotos del GM Fuel, a los que les tocó remontar hasta reconquistar las primeras plazas. Sin embargo, un problema mecánico dejaba fuera a Armario, mientras que Olivares alcanzaba la segunda posición y el primer podio de la temporada.

La carrera 2 se disputó con condiciones algo cambiantes por la lluvia caída durante la noche. En el 'warm up', los dos pilotos del GM Fuel VRC Team se metieron de nuevo entre los tres primeros, pero en carrera otra mala salida les obligaba de nuevo a remontar. Olivares pasó sexto en la primera vuelta y Armario, undécimo. A partir de ahí, el de Bornos remontó hasta colocarse primero y cuando contaba con una cómoda ventaja con respecto al segundo, se iba al suelo; mientras que Olivares pasaba finalmente en la sexta plaza.

Open 600

Las cosas no le fueron igual de bien a Paquito Gómez en su categoría. El onubense, eso sí, fue de menos a más durante el fin de semana. Comenzó titubeante en los entrenamientos libres, muy lejos de las posiciones de cabeza y sin demasiada confianza por la caída de la temporada pasada que aún colea. El piloto clasificó en la posición 31 de 37 pilotos y en carrera tuvo la mala suerte de irse a la grava en una acción en la que se vieron involucrados varios pilotos. Aún así, volvió a la pista para acabar en el puesto 25.

La carrera 2 fue muy distinta. Gómez se encontró mucho más cómodo en el 'warm up' con la pista húmeda y la novena posición le insufló de ánimos y le devolvió la sonrisa. Pese a comenzar en el puesto 23, Gómez fue poco a poco remontando hasta acabar en los puntos (14º) y con ganas de más, metiéndose en la quinta plaza de la categoría Open.

Juan Velarde, contento

El director del GM Fuel VRC Team valoraba así el primer fin de semana de competición: "Me quedo con un dulce sabor de boca. Hemos sido la sensación del 'paddock' en muchos aspectos y me gustaría agradecer el trabajo de cada miembro de este equipo, la entrega y ánimos de cada uno de nuestros sponsors, que no dejaron de empujar. A los familiares de los pilotos, por la confianza ciega que a pulso nos hemos ganado con ellos y como no a nuestros sponsors GM Fuel, Garrucho SL, ANRAMA Automoción y EL CHOZA excavaciones y transportes, además de todos nuestros colaboradores que son muy importantes para nosotros".