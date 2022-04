Los pupilos de Aspar llegan a Jerez con grandes objetivos

El Mundial de Moto2 recala por primera vez esta temporada en España, con el italiano Celestino Vietti como líder destacado después de conseguir subir al podio en Portugal cuando la mayoría de los pilotos delanteros no pudieron terminar. Ni Ogura, ni Arbolino, ni Canet, ni Chantra terminaron una carrera en la que la victoria de Joe Roberts le permitió ascender hasta la cuarta posición de la general.

Así, Vietti llega en una situación de tranquilidad al Gran Premio de España: suma 34 puntos de ventaja después de cinco carreras y de no haberse bajado del podio más que en Estados Unidos, cuando se cayó.

Además, uno de sus principales rivales hasta la fecha, Aron Canet, fue operado el lunes de una fractura de radio, lo que pone en duda su participación en la carrera de Jerez, donde Vietti podría aumentar aún más su ventaja.

Una cita accidentada en Portugal

El Autosolar GASGAS Aspar Team llega a España con grandes objetivos tras no haber podido terminar el gran premio de Portugal como esperaba. Ni Jake Dixon, que lideraba la prueba, ni Albert Arenas, que estaba peleando por el top 10 en ese momento, pudieron evitar sendas caídas que dieron al traste con sus opciones de salir de Portimao con unos puntos importantes para la clasificación general.

Con sus respectivos abandonos, y la actuación de otros pilotos, Jake Dixon llega a Jerez en la décima posición mientras que Albert Arenas lo hace en la decimocuarta. Los dos tuvieron dos días de pruebas en Jerez en la pretemporada y llegan confiados en su potencial para poder lograr un buen resultado este fin de semana.

Arenas reconoce que desde entonces siente que “hemos dado pasos adelante y quiero ver dónde estamos ahora”, destacando que busca “sacarnos la espina de Portugal, aprovechar al máximo el tiempo en pista y conseguir un ritmo que nos permita ser competitivos en carrera. No queda otra que ser fuertes y seguir insistiendo, porque llegará la recompensa”.

Por su parte, Jake Dixon asegura que “la caída de Portugal me impidió poder pelear por el podio, pero ahora toca mirar hacia delante. Esperamos volver a ser igual de rápidos y no cometer errores que no nos ayudan”.