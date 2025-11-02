Más de 20 muertos tras el incendio de una tienda en México

Asciende a 23 el número de muertos por incendio en una tienda en el norte de México

La Cruz Roja mexicana ha confirmado que el número de fallecidos ha ascendido a 23 a causa del devastador incendio registrado en una tienda Waldo's, ubicada en pleno centro de Hermosillo, capital del estado norteño de Sonora. Las autoridades siguen contabilizando decenas de heridos mientras continúan las labores de rescate en la zona.

Carlos Freaner Figueroa, presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana, ha declarado: "Sí, tenemos ese número, 23 decesos, hasta el momento: 12 mujeres, cinco hombres, cuatro niñas y dos niños". El trágico siniestro se produjo aproximadamente a las 15:00 hora local (21:00 GMT) en el establecimiento situado en la avenida Dr. Alberto G. Noriega, cuando numerosos clientes realizaban sus compras de quincena y adquirían productos para la celebración del Día de Muertos.

Según el informe preliminar de las autoridades locales, entre las víctimas mortales se encuentran seis menores de edad, dos mujeres en estado de gestación, varios ancianos y trabajadores del comercio. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ha expresado sus condolencias a través de redes sociales, comprometiéndose a brindar apoyo integral a todos los afectados.

Operativo de emergencia y atención sanitaria

Los equipos de Bomberos, Policía Municipal y Protección Civil permanecen en el lugar del siniestro, que continúa acordonado mientras se investigan las causas que provocaron el incendio. De manera preliminar, se han reportado al menos 12 personas heridas, que han sido trasladadas a diferentes centros hospitalarios de la región: siete al Hospital del ISSSTE, una a la Clínica 14 del IMSS, dos a la Clínica del Noroeste y dos más al Hospital de Especialidades del Estado.

"Expreso mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido hoy en el Centro de Hermosillo. El gobierno del estado brindará atención puntual e integral a las víctimas y a sus seres queridos", ha manifestado el gobernador Durazo Montaño tras conocerse la magnitud de la tragedia.

Las autoridades continúan con las tareas de evaluación de daños mientras la comunidad de Hermosillo permanece conmocionada por uno de los incendios más graves registrados en la región en los últimos años.