Áñez anuncia su candidatura a las elecciones de Bolivia el 3 de mayo

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, confirmó ayer que se presentará a las elecciones generales del 3 de mayo en una alianza de su partido con algunas fuerzas que fueron aliadas del expresidente Carlos Mesa en los comicios fallidos de octubre pasado. "Quiero dirigirme a las familias bolivianas para anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones", sostuvo Áñez en La Paz.

La mandataria se presentará por la alianza Juntos, formada por su partido, el Movimiento Demócrata Social; Soberanía y Libertad (Sol.bo), del alcalde de La Paz, Luis Revilla; Todos, del gobernador de la región sureña de Tarija, Adrián Oliva, y Unir, del actual ministro interino de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora.

La presidenta interina liderará una alianza para derrotar a MAS, el partido de Morales

Revilla y Oliva fueron aliados de Carlos Mesa en las elecciones del 20 de octubre, en las que el también periodista quedó segundo y Evo Morales fue proclamado ganador.

"No estaba en mis planes participar en estas elecciones", aseguró Áñez y explicó que en las últimas semanas buscó "construir consensos mínimos con las principales fuerzas políticas" que le pidieron que "considere" presentarse a la Presidencia "para continuar el trabajo" que ha venido realizado desde noviembre pasado. "La dispersión del voto y la presentación de candidaturas que no logran reunir a los bolivianos me han llevado a tomar esta decisión", justificó Áñez.

La mandataria indicó que respeta la decisión de "quienes aún no se unieron" y les aseguró que "la puerta permanece abierta para unirse a este frente amplio y diverso".

Hace unas semanas, Áñez abogó por no dispersar el voto y buscar un frente común contra el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales. Bolivia celebrará nuevos comicios tras quedar anulados los del 20 de octubre, en los que Morales fue declarado vencedor antes de que el resultado se anulara.