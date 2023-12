Bruselas celebra que Orban haya levantado el veto a la entrada de Ucrania en la Unión

La Unión Europea acordó este jueves abrir negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, sorteando así el bloqueo de Hungría, que llegó a la cita rechazando las medidas de apoyo militar y financiero a Kiev, además de la propia decisión de abrir negociaciones.

Leaders have decided to open accession negotiations with Ukraine and Moldova and to grant candidate status to Georgia.A strategic decision and a day that will remain engraved in the history of our UnionProud that we have lived up to our promises and delighted for our partners