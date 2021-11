Bruselas propone vetar los vuelos desde el sur de África por la nueva variante del coronavirus

La Comisión Europea ha propuesto este viernes detener el tráfico aéreo procedente del sur de África para evitar la expansión en Europa de una nueva variante del, SARS-CoV-2, el coronavirus causante del Covid-19.

"La Comisión Europea propondrá, en coordinación estrecha con los estados miembros, activar el freno de emergencia para detener el tráfico aéreo desde la región del sur de África por ante la preocupante variante B.1.1.529", anunció en su Twitter la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La UE se sumaría así a la puesta en marcha de medidas similares adoptadas ya en Alemania, Reino Unido e Israel.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.