Carlos III de Inglaterra ya es el rey

Carlos de Inglaterra, de 73 años, ya es el nuevo monarca del Reino Unido. Tras el fallecimiento de Isabel II este jueves en su residencia de Balmoral, su primogénito, Príncipe de Gales, le sucede en el trono, aunque ha sido éste quien ha decidido con qué nombre reinará. Su abuelo Alberto, padre de Isabel II, reinó bajo el nombre de Jorge VI. Carlos I fue ejecutado, y Carlos II se convirtió en secreto al catolicismo, de ahí que en los medios británicas se llegasen a dudar del nombre. La primera ministra, Liz Truss, ha anunciado que reinará con el nombre de Carlos III.

Su esposa Camila, con quien se casó en 2005, es la reina consorte. Aunque nunca ha utilizado el título de Princesa de Gales, Isabel II anunció en 2005 que esperaba que Camila adoptase el de reina.

En las próximas horas se debe reunir el llamado Consejo de la Ascensión, que es una suerte de Consejo de Estado, en el que participan, entre otros, la primera ministra, el secretario de Exteriores y los 14 embajadores de los países en los que el rey es el jefe de Estado. Este consejo está presidido por el Lord Presidente del Consejo de Estado, que en estos momentos es el líder del Gobierno en la Cámara de los Comunes.

Durante los días de luto por la muerte de Isabel II, no hay ninguna celebración, pero el Consejo de la Ascensión se reúne para darse por enterado de la muerte del monarca y proceder al juramento del nuevo rey, que debe prometer defender a la iglesia anglicana. El rey Carlos realizará, después, una visita a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, para más tarde emprender una gira por los países de la Commonwealth. La celebración de la coronación no tiene fecha. La de Isabel II se produjo 14 meses después del fallecimiento de su padre hace 96 años.

Siete décadas de espera

Carlos III accede al trono tras siete décadas esperando su turno, pues se convirtió en heredero a los 3 años de edad, cuando su madre, Isabel II, asumió la corona el 6 de febrero de 1952. Casado en segundas nupcias con Camilla, duquesa de Cornualles, llega a reinar cuando ya es abuelo y pasada la que para algunos es la edad de jubilación, aunque su madre ya se saltó esta convención al sostener el cetro hasta los 96 años, la soberana más longeva en la historia británica.

Durante este tiempo de espera, el príncipe de Gales, que tiene dos hijos, Guillermo y Enrique, de su primera esposa, la princesa Diana, ha batido varios récords, el primero de los cuales es haber sido el heredero de más edad. El primogénito batió esta marca el 19 de septiembre de 2013, cuando superó a su antepasado Guillermo IV, que accedió al trono en junio de 1830, a los 64 años, tras morir su hermano Jorge IV.

Guillermo IV murió sin herederos en 1837 y le sucedió su sobrina Victoria, que se convirtió a su vez en la monarca británica con más años de reinado, con 63, seguida de cerca por Isabel II.

Aunque Carlos ha sido el heredero varón más viejo, no ha logrado batir a la mujer que más años de espera acumuló, Sofía de Hannover (1630-1714), que falleció a los 83 años sin haberse puesto la corona. Además de haber sido el heredero más longevo, también es el que más tiempo ha ocupado el cargo, superando a Eduardo VII, que llegó al trono con 59 años tras la muerte en 1901 de su madre, Victoria.

Al convertirse en abuelo del príncipe Jorge, hijo de Guillermo y Catalina, el 22 de julio de 2013, bromeó con que el nacimiento había sido el acontecimiento más destacado de sus entonces 64 años de existencia. Anteriormente, Carlos había indicado que lamentaba la larga espera y, en un vídeo oficial grabado durante una visita a Escocia en 2012, sugirió que la perspectiva de su reinado se estaba reduciendo.

"¿Impaciente? ¿Yo? Qué sugerencia. Pues claro que lo soy. Se me acabará el tiempo pronto. Me habré extinguido, si me descuido", declaró entonces. Una encuesta hecha en julio de 2013, tras el nacimiento del príncipe Jorge -tercero en la línea de sucesión-, indicó que los miembros de la realeza más populares después de la reina eran los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, y el príncipe Enrique.

Además de sus problemas personales, como el amargo divorcio de la princesa Diana, ha contribuido a su impopularidad su imagen pública, pues a menudo es percibido como estirado y pomposo. Se le achaca no querer aceptar las limitaciones actuales del monarca, que es una figura puramente ceremonial, y se ha sabido que ha escrito al Gobierno para intentar influir en asuntos nacionales.

En esta nueva etapa, cuando ocupará el papel para el que nació y fue educado, Carlos podrá por fin demostrar si, después de haberse adaptado al rol de eterno heredero, puede también conquistar el de rey.