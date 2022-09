Los enfados de Carlos III, primer problema de imagen para el nuevo rey

La presión a la que está sometido el rey Carlos III, que en la misma semana ha perdido a su madre y ha ascendido al trono tras décadas de espera, ha comenzado a pasarle factura en algunos actos públicos, en los que se ha mostrado irritado por pequeños detalles del protocolo.

Las redes sociales arden con un vídeo en el que el monarca, de 73 años, pierde la paciencia cuando está firmando el libro de visitas del castillo de Hillsborough, sede oficial del Gobierno de Irlanda del Norte. "Por Dios, odio esta pluma", espeta Carlos III, tras mancharse la mano de tinta.

El monarca se levanta de la mesa y, visiblemente airado, continúa expresando su frustración: "¡No puedo soportar esta maldita cosa! ¡Lo hacen cada puñetera vez!", se queja mientras se limpia con un pañuelo.

