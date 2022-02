Combates en las calles de Kiev, Rusia veta una resolución de condena en la ONU

El Ejército ucraniano combate en las calles de Kiev con unidades rusas, mientras la alcaldía de la ciudad pide a la población que sea prevenida y que intente mantener la calma.

Pese a las ofertas de Estados Unidos para que abandone el país, el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, se mantiene en su puesto y rechaza el ofrecimiento.

En Nueva York, Rusia vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba la invasión de Ucrania, con la abstención de China, mientras cada vez más países de la comunidad internacional se suman a las sanciones políticas, económicas y sociales contra Rusia.

Estos son los últimos acontecimientos:

Combates

El Ejército ucraniano combate en las calles de Kiev con unidades rusas, que estarían bombardeando una guarnición militar en el oeste de la capital de este país. La incursión enemiga habría sido rechazada, según el Ejército de Tierra, que asegura haber eliminado una columna motorizada enemiga.

Una columna rusa, que estaría integrada por tanques, camiones y otros vehículos militares, intentó avanzar en la zona del metro Berestéiskaya, en la Avenida de la Victoria. Esa es la línea de metro roja que conduce al corazón de esta ciudad de tres millones de habitantes.

Según las autoridades ucranianas, fuerzas aerotransportadas rusas habrían aterrizado en un aeródromo en la localidad de Vasilkov, que se encuentra a menos de 40 kilómetros de Kiev.

Una columna de unos cien blindados rusos avanza en dirección a Kiev desde la región de Víshgorod, ubicada al norte de la capital de Ucrania, informaron hoy medios locales.

En la capital de Ucrania se han escuchado explosiones que, según las autoridades locales, se deben a que Rusia trata de atacar una central térmica de Troieshchyna, en el norte de la capital. La central combinada de calor y electricidad CHP-6 es la más potente de Ucrania.

La alcaldía de Kiev recomienda a los habitantes de la ciudad que no salgan a la calle, ni se asomen a las ventanas o balcones de sus edificios.

"En las calles de nuestra ciudad tienen lugar en estos momentos intensas acciones militares. Mantengan la calma y sean muy precavidos", informó el Ayuntamiento en un comunicado. Las alarmas antiaéreas sonaron en la ciudad para pedir a los ciudadanos que se metan en los refugios.

El Pentágono dijo este viernes tener "claros indicios" de que las fuerzas armadas de Ucrania están logrando defenderse y que Rusia no está avanzando como esperaba en su invasión del país y ha sufrido "retrocesos" en sus planes.

Así lo apuntó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, quien señaló que Estados Unidos proveerá a Ucrania de "ayuda adicional" para defenderse de la agresión rusa, pero insistió en que eso no supone la entrada de tropas de EE.UU. en territorio ucraniano.

Volodomir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, en un mensaje a la nación esta madrugada, pidió al Ejército que no pierda el control de la capital.

Según él, el destino de Ucrania se está decidiendo ahora mismo y aseguró que su principal objetivo "es poner fin a esta masacre".

"Muchas ciudades de nuestro Estado están bajo ataque: Chernígov, Sumy, Járkov, el Donbás, en el sur. Particular atención a Kiev: no pueden perder la capital", dijo en una nueva alocución a la nación publicada por su oficina en Telegram.

El Gobierno de Estados Unidos está preparado para ayudar al presidente ucraniano, Voldímir Zelenski, a escapar de Kiev para evitar ser capturado o asesinado por fuerzas rusas.

Pero Zelenski niega una eventual evacuación y también ha desmentido que haya ordenado al Ejército deponer las armas ante el avance de la ofensiva rusa sobre la capital.

"Ahora en la red ha aparecido mucha información falsa de que yo he ordenado deponer las armas y de que tiene lugar una evacuación. Yo estoy aquí y no estamos deponiendo ningún arma", dijo Zelenski en una intervención por vídeo.

Según el Washington Post, que cita a funcionarios estadounidenses, han hablado con Zelenski en los últimos días sobre cuestiones de seguridad, incluidos los lugares más seguros en los que podría refugiarse para asegurar la continuidad del Gobierno de Ucrania.

Hasta ahora, sin embargo, el líder ucraniano ha rechazado la evacuación, a pesar de ser consciente del peligro.

Consejo de seguridad

Rusia utilizó este viernes su poder de veto para frenar en la ONU una resolución contra su invasión de Ucrania, un texto que contó con el apoyo de una clara mayoría del Consejo de Seguridad, pero sobre el que se abstuvieron tres países, entre ellos China.

El documento, que desde el primer momento estaba condenado al fracaso dado que Moscú podía bloquearlo, había sido impulsado por Estados Unidos para condenar la intervención militar rusa y exigir la retirada de sus tropas de Ucrania.

Ante el veto, la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, dijo: "Rusia puede vetar esta resolución, pero no puede vetar nuestras voces, no puede vetar la verdad, no puede vetar al pueblo ucraniano".

China, que hasta ahora ha evitado condenar la intervención militar rusa, optó por la abstención y continuó con la ambigüedad ante el conflicto.

El embajador chino, Zhang Jun, dijo que Pekín defiende la soberanía e integridad territorial de cualquier país y en el respeto de la Carta de la ONU, pero a continuación insistió en que la situación en Ucrania es muy compleja y resultado de muchos factores.

"Con el trasfondo de cinco rondas sucesivas de expansión de la OTAN, las aspiraciones legítimas de seguridad de Rusia deberían haber sido atendidas y respondidas adecuadamente", señaló el diplomático, que insistió en que la prioridad ahora mismo debe ser dar espacio a la diplomacia para resolver el conflicto.

El Gobierno húngaro ha propuesto a Moscú y a Kiev mantener conversaciones de paz en Budapest, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, quien al mismo tiempo afirmó que ninguna de las partes ha rechazado la idea.

Ucrania negó que rechace a sentarse a la mesa de negociación con Rusia y aseguró que en estos momentos las partes celebran consultas sobre el lugar y la hora del posible diálogo para poner fin a la guerra lanzada por el Kremlin contra el país.

"Debo refutar las acusaciones de que nos hemos negado a negociar. Ucrania ha estado y sigue estando lista para hablar de un alto el fuego y la paz", señaló Sergii Nykyforov, portavoz del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su cuenta de Facebook.

EEUU y Canadá también sancionan a Putin y Lavror

Estados Unidos se unió este viernes a la Unión Europea al anunciar sanciones económicas contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en represalia por su ataque militar a Ucrania.

Las sanciones de Washington, a diferencia de las europeas, prohibirán a Putin viajar a Estados Unidos, detalló la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria. Esa circunstancia, sin embargo, no impedirá al líder ruso trasladarse a las reuniones de Naciones Unidas, que tiene sede en Nueva York.

Es extremadamente inusual que EE.UU. imponga sanciones contra un jefe de Estado o de Gobierno. Solo lo ha hecho en el pasado contra los presidentes de Siria, Bachar al Asad, y Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, así como contra el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, detalló el Departamento del Tesoro en un comunicado.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció sanciones contra el presidente Putin, y dijo que su país apoya la exclusión de Rusia del sistema internacional de pagos SWIFT con el fin de dificultar la financiación de la invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen no solo a Putin sino también a su ministro Lavrov.

La Unión Europea aprobó su segundo paquete de sanciones a Rusia, con el que pretende ahogar la economía rusa con restricciones sanciones financieras, energéticas y comerciales y en el que incluyó también la congelación de activos del presidente Vladímir Putin.

Los ministros de Asuntos Exteriores confirmaron en una reunión extraordinaria las represalias pactadas horas antes por los líderes de la UE. Quedan fuera de este segundo paquete cuestiones como la expulsión de los bancos rusos del sistema de mensajería SWIFT y restricciones comerciales sobre el gas y los productos de lujo.

Moscú responde

Las sanciones contra Putin y Lavrov demuestran la impotencia de Occidente, afirmó la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova. "Las sanciones contra el presidente y el ministro de Exteriores son un ejemplo y una demostración de la total impotencia" de los países occidentales, dijo en una entrevista en el Primer Canal de la televisión pública.