Comienza el 'impeachment' contra Trump por comprometer la seguridad de EEUU

La oposición demócrata anunció este miércoles que abrirá una investigación de juicio político contra el presidente esta, fue la encargada desde el Congreso de anunciar y justificar la polémica medida tomada por los legisladores liberales.

"Hoy anuncio que la Cámara de Representantes inicia de manera oficial una investigación de juicio político", apuntó Pelosi en una declaración a la prensa, después de reunirse con el caucus demócrata de la Cámara de Representantes. "El presidente debe rendir cuentas; nadie está por encima de la ley", agregó.

Pelosi defendió su decisión al asegurar que las acciones de Trump han sido una "traición a su juramento del cargo, a la seguridad nacional y a la integridad de las elecciones".

Trump reaccionó rápidamente al anuncio de Pelosi y calificó el inicio de las pesquisas para abrir un juicio político contra él de "basura" y "caza de brujas".

"Un día tan importante en las Naciones Unidas, tanto trabajo y tanto éxito, y los demócratas tenían que arruinarlo a propósito y despreciarlo con más basura de la caza de brujas en una noticia de última hora. ¡Muy malo para nuestro país!", tuiteó Trump desde Nueva York.

