El Constitucional alemán obliga a repetir parte de las elecciones generales de 2021 en Berlín

El Tribunal Constitucional alemán ordenó este martes la repetición de las elecciones parlamentarias de 2021 en 455 distritos electorales de Berlín debido al cúmulo de fallos que se produjeron durante la celebración de los comicios originales.

La decisión afecta a aproximadamente un quinto de los distritos en los que se subdividen las 12 circunscripciones electorales berlinesas, según dio a conocer el Tribunal en un comunicado, las cuales dispondrán de un plazo de 60 días para repetir los comicios.

En noviembre del año pasado la Cámara Baja del Parlamento alemán, el Bundestag, ya había ordenado con los votos de la coalición de Gobierno la repetición de las elecciones en 431 circunscripciones, pero la oposición conservadora había acudido al Constitucional para dirimir la situación en otros distritos en duda.

Cambios en el Bundestag

No está previsto que la repetición afecte el reparto de escaños en el Bundestag y dos diputados del partido izquierdista Die Linke que ganaron sendas circunscripciones berlinesas no deberán temer por sus mandatos, según los juristas. "No me puedo imaginar que una repetición tenga efectos", dijo el experto en derecho Frank Bräutigam en declaraciones a la cadena pública ARD.

El 21 de septiembre de 2021 se celebraron en Berlín elecciones municipales, al Bundestag y al parlamento regional de la ciudad-estado, así como un referéndum, todo en ello en una jornada en la que la maratón causó importantes restricciones al tráfico. El caos resultante ocasionó que un número significativo de ciudadanos se quedara sin poder ejercer su derecho al voto debido, entre otras razones, a la falta de papeletas.

Por esta razón las elecciones locales y regionales se repitieron, en su totalidad, el 12 de febrero de este año, en unos comicios en los que la coalición de socialdemócratas, verdes e izquierdistas perdió el gobierno de la capital alemana, que pasó a manos del conservador Kai Wegner