¿Quién es Dina Stars, la youtuber detenida por la policía cubana?

Desde el pasado domingo las protestas contra el Gobierno cubano siguen creciendo. La gran crisis en la que se encuentra sumido el país no hace sino agravar la situación y miles de personas se han echado a la calle clamando cambios gubernamentales. Estas manifestaciones han acabado, en la mayoría de casos, en enfrentamientos entre los participantes y las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Son muchas las voces que reclaman en los medios y en las redes sociales la fuerte represión policial. Sin ir más lejos, durante la mañana de ayer el mundo entero se quedaba atónito con la detención en pleno directo de la youtuber Dina Stars, firme crítica del régimen político.

Detención en directo durante una entrevista

La famosa influencer Dina Star es una de las caras populares más famosas del país cubano. Durante la mañana de ayer la youtuber se encontraba realizando una entrevista en directo con el medio de comunicación de España, Todo es mentira, de la cadena Cuatro, para hablar de la situación de su país.

Dina Star es una de las más claras detractoras del régimen castrista y así lo hacía saber durante la citada entrevista: «Hace mucho tiempo que no creemos en ningún régimen». Tras pronunciar estas palabras, y para sorpresa de todos los espectadores, se pudo escuchar como la polícia de Cuba se situaba justo enfrente de su casa.

Dina confirmaba a Marta Flich, periodista de Todo es entera, de que era la propia policía la que se encontraba en su domicilio. De esta forma, la youtuber acudió para conocer el requerimiento de los cuerpos policiales no sin antes advertir a una amiga suya, Miloh, de que continuará la trasmisión para que el mundo entero pueda ser testigo en directo de la represión a la que se encuentra sometido el país. «En vivo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar», fueron una de las últimas frases de Dina tras interrumpir la entrevista.

Durante el día de hoy, el formato presentado por Risto Mejide, Todo es verdad, se ha puesto en contacto con la comisaría donde debía estar la youtuber. Para sorpresa, de nuevo, de todos los presentes la policía aseguraba que no le constaba ningún registro de con esos datos: «Aquí no hay nadie con esos datos. Si le dijeron que estaba aquí le han informado mal. A la estación no ha llegado en ningún momento».

El presentador ha sido tajante ante esta información: « Su único delito ha sido contar lo que estaba pasando. Lo poco que sé es que en un estado que se dedica a silenciar a la gente que cuentas las cosas… Eso tiene un nombre. Se le llama la dictadura».

Tras hablar con el mejor amigo de Diana, de momento la información más veraz es que la youtuber ha sido trasladada a otra localidad aunque, hasta el momento, esto aún no ha sido confirmado.