Donal Trump regresa a la Casa Blanca insinuando que podría ser inmune al coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó este pasado lunes a la Casa Blanca tras una hospitalización de tres días para tratarse de Covid-19 pese a que sus médicos han advertido que "no está fuera de peligro".

Trump ingresó en el hospital militar Walter Reed el pasado viernes tras experimentar síntomas como fatiga y fiebre, pero antes de regresar a la Casa Blanca aseguró en Twitter: ¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo a la Covid. No dejen que domine sus vidas". El comentario de Trump fue como mínimo controvertido en un país que cuenta ya con más de 210.000 muertos por la enfermedad.

Se atribuyó, además, el mérito de haber conseguido tratamientos efectivos contra la Covid-19. "Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos realmente buenos y conocimiento. ¡Me siento mejor que hace 20 años!", añadió.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!