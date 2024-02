El Ejército israelí arresta y elimina en Jan Yunis a milicianos implicados en el ataque del 7 de octubre

El Ejército de Israel anunció este martes que continúa sus redadas selectivas en el norte de la Franja, así como su ofensiva en el flanco oeste de la ciudad de Jan Yunis, bastión de Hamas en el sur del enclave, donde mató a decenas de "terroristas" que supuestamente participaron en los ataques del 7 de octubre.

"Durante el último día, decenas de terroristas fueron asesinados y aproximadamente 80 personas sospechosas de estar involucradas en actividades terroristas fueron arrestadas, incluidos varios terroristas que participaron en la masacre del 7 de octubre", indicó un comunicado castrense.

Un miembro de la Yihad Islámica que participó en la masacre del kibutz de Nir Oz fue eliminado en un ataque de un avión de combate en Deir al Balah, en el centro del enclave.

El Ejército indicó que sigue operando en el flanco oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja, "para asegurar nuevas áreas sobre y bajo tierra", y donde se encontraron a hombres armados de Hamas vestidos de civil que preparaban ataques contra las tropas.

En Beit Hanun, en el norte, las tropas identificaron a cuatro agentes que intentaban establecer un puesto de observación para restaurar las capacidades de recopilación de inteligencia en esa zona, donde las milicias están tratando de reagruparse tras el repliegue de algunas fuerzas israelíes.

"Durante el último día, en la actividad en el norte de la Franja de Gaza, las tropas israelíes mataron a numerosos terroristas durante incursiones y emboscadas selectivas", indicó el Ejército sobre la reanudación de las incursiones en la mitad norte del enclave, donde se estima que han regresado más de 2.000 milicianos.

Los buques de guerra apostados en la costa mediterránea identificaron una "célula terrorista" que fue eliminada con varios miembros muertos en una operación conjunta terrestre, naval y aérea; mientras que en operaciones adicionales las tropas terrestres "mataron a más de 15 terroristas en enfrentamientos en otros puntos del enclave.

Destrucción de batallones

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, afirmó la noche del lunes que Israel ha "matado o herido gravemente" a más de la mitad de los agentes de Hamas durante casi cuatro meses de guerra, mientras que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, aseguró horas antes que habían destruido 18 de los 24 batallones del grupo islamista.

Ninguno aportó cifras concretas, pero la semana pasada fuentes militares afirmaron que más de 10.000 milicianos de la Franja de Gaza habían muerto durante la ofensiva israelí, menos de una tercera parte de los casi 40.000 hombres que se estima que tiene la organización, además de unos 20.000 de la Yihad Islámica.

El primer ministro aseveró que la guerra no terminará hasta que Israel no haya eliminado a todo el liderazgo de Hamas, con Yahya Sinwar -jefe del grupo dentro de la Franja- como principal objetivo, con el que no han dado en cuatro meses.

"Sinwar va de escondite en escondite y es incapaz de comunicarse con su entorno. Ya no lidera la campaña ni comanda las fuerzas. Está ocupado en su supervivencia persona. Ha pasado de líder de Hamas a ser un terrorista fugitivo", aseguró sobre él Gallant.

El titular de Defensa sugirió por tercera vez en una semana que Israel ampliará su ofensiva a Rafah, en el extremo sur de a Franja en la frontera con Egipto donde viven evacuados más de un millón de gazatíes, cuando consolide su control sobre Jan Yunis.