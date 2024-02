El Ejército israelí reconoce casos de uso excesivo de la fuerza en Gaza

La principal abogada de las Fuerzas de Defensa de Israel advirtió este miércoles en una misiva a los comandantes, al frente de batallones de combate en la Franja de Gaza, de "casos de conducta inaceptables" entre sus tropas.

"Hemos encontrado casos inaceptables de conducta que se desvían de los valores y protocolos de las FDI", alertó Yifat Tomer-Yerushalmi, que describió "declaraciones inapropiadas", pero también un "uso injustificado de la fuerza, incluso contra detenidos; saqueo, como el uso o remoción de propiedad privada para fines no operativos y destrucción de bienes civiles en contravención de los protocolos".

En las últimas semanas, sobre todo, medios israelíes minoritarios y críticos con la guerra como Haaretz o +972, han reportado casos de saqueos, así como la destrucción indiscriminada de edificios como hospitales, escuelas o mezquitas en la Franja.

"Algunos incidentes van más allá del ámbito disciplinario y cruzan el umbral penal", advirtió este miércoles Tomer-Yerushalmi, quien aseguró que se trata de casos aislados, los cuales serán investigados al no "tener cabida en las FDI".

Para Marisa Tramontano, doctora en el departamento de sociología del Colegio John Jay de Justicia Penal en Nueva York, hay varios motivos por los que tanto ministros como militares publican "crímenes de guerra" y, según dice, uno de ellos es la deshumanización.

"Dentro de la sociedad israelí, desde los medios hasta la educación se ha establecido una campaña de deshumanización contra los palestinos que dura décadas", dice Tramontano, quien publicó en 2021 un estudio académico sobre la campaña de comunicación desplegada por el Ejército israelí en la guerra de Gaza de 2014.

"La sociedad está segregada, la historia está mal interpretada, los medios difaman a los palestinos y, por lo tanto, muchos israelíes no reconocen su humanidad", añadió.

El martes, en otro comunicado, el jefe de Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, recordó a las tropas que deben seguir actuando "como seres humanos", ya que a diferencia del enemigo, dijo, todavía mantienen su "humanidad".

"Debemos tener cuidado de no usar la fuerza donde no es necesaria, de distinguir entre un terrorista y los que no lo son, de no tomar nada que no sea nuestro (un objeto de recuerdo o armas) y de no grabar vídeos de venganza", advirtió Halevi.

Negociaciones para una tregua

Por su parte, uUna delegación del grupo palestino Hamas, encabezada por el líder de su buró político Ismail Haniyeh, se reúne este miércoles en El Cairo con Brett McGurk, asesor para Oriente Próximo del presidente estadounidense, Joe Biden, para continuar con las conversaciones que tratan de lograr una tregua en Gaza, informaron a Efe fuentes de seguridad.

Las dos delegaciones se reunirán con el jefe del Servicio General de Inteligencia egipcia, Abbas Kamel, así como con otros responsables de ese servicio, para discutir la propuesta de París para un alto el fuego, así como lo que Hamas propone para implementarlo, y un intercambio de prisioneros y rehenes entre ambas partes, añadió la fuente de seguridad egipcia, que pidió el anonimato.

La misma fuente confirmó que El Cairo espera alcanzar "los objetivos" de esas negociaciones durante esta ronda y subrayó que están "cerca de superar todos los obstáculos y declarar una tregua entre las dos partes", sin dar más detalles.

Por último, la fuente aseveró que el enviado estadounidense tiene previsto viajar luego a Israel para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los líderes del Ejército israelí para hablar sobre la tregua y el plan para llevar a cabo una operación militar en la ciudad palestina de Rafah, fronteriza con Egipto.

Estas conversaciones con Estados Unidos, el canal de comunicación de Israel en las negociaciones de la tregua, son un nuevo esfuerzo por parte de los mediadores para que la tregua en el enclave palestino salga adelante.

El conflicto, que ya ha superado los cuatro meses, se desató después del ataque de Hamas en Israel que dejó unos 1.200 muertos y también ha causado más de 29.000 muertos en Gaza.

El primer ministro qatarí, Mohamed ben Abderrahman al Thani, aseguró el sábado en Múnich que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas "no progresan como se esperaba" y que los últimos días no eran "muy prometedores", aunque se mostró optimista de que se pueda llegar "muy pronto" a un acuerdo.