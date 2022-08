Expertos del OIEA se dirigen a la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania

Tras semanas de negociaciones y tensiones en torno a la planta nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, un equipo de expertos del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, ha salido desde Viena rumbo a la central, ocupada por tropas rusas desde marzo.

Así lo informó este lunes en Twitter el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, quien adjuntó una foto del equipo de 14 expertos que estarán "más tarde esta semana" en la planta, la más grande de Europa.

"Ha llegado finalmente el día", señala el tuit del director general sin dar detalles sobre la ruta de viaje de los expertos ni sobre la duración prevista de la misión.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM