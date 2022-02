Familias de acogida sevillanas piden ayuda para rescatar a los niños en Ucrania

La actual situación en Ucrania es devastadora. Putin no cesa en sus ataques al país y los ciudadanos tratan de huir en masa de una guerra de la que no son culpables. Los adultos, a pesar de las dificultades que encuentran en el camino, pueden hacerse dueños de su destino, en la medida de lo posible, y acudir a las fronteras para pasar a otro estado. Los niños, muchos de ellos tutelados y en situaciones de vulnerabilidad, se encuentran desamparados e inmersos en un conflicto que no alcanzan a entender.

Algunos de estos niños ucranianos vienen cada verano o por Navidad a diferentes puntos de España a través de asociaciones que velan por su bienestar. Muchos proceden de áreas vecinas a Chernóbil, por lo que cada año, las familias que les acogen tratan de mejorar sus condiciones de salud y alejarles de las radiaciones durante, al menos, un tiempo.

Una de las ONG que trabaja sin cesar por apoyar a estos menores es la ONG Infancia de Nad. Una organización sin ánimo de lucro que inició su camino solidario en Mauritania, en el orfanato de Nad. Pero desde hace un tiempo, esta ONG no centra sus esfuerzos únicamente en su proyecto en África sino que se ha volcado en traer cada verano y Navidad a diferentes ciudades españolas a niños ucranianos de acogida estacional.

Los niños ucranianos llaman a sus familias de acogida pidiendo ayuda

Ahora, en pleno conflicto armado dentro de sus fronteras, muchos de estos niños que pasan temporadas en España de acogida están llamando a sus familias para pedirles ayuda en su salida del país. De 80 a 100 niños de Ucrania forman parte del proyecto de acogidas de Infancia de Nad, pero muchos otros también son ayudados por otras ONG para ser acogidos.

La intención de las familias en estos momentos es la de traerse a esos menores que se encuentran desamparados ante esta dramática situación. "Hay niños tutelados que se encuentran muy solos. Durante los bombardeos no tenían a nadie", afirma Rosa Marhuenda, presidenta de Infancia de Nad.

Los menores se encuentran en zonas entre Kiev y Bielorrusia, por lo que la guerra les tiene atrapados en el territorio y sin saber dónde acudir para pedir ayuda. Por ello, las asociaciones están pidiendo que tanto el Gobierno de España como el de Ucrania colaboren y garanticen algún tipo de salvoconducto a estos niños para que puedan venir con sus familias de acogida.

Entre estos niños existe un abanico de situaciones muy amplio. Algunos de ellos están con sus parientes biológicos, quienes están de acuerdo en que los pequeños salgan del país. Otros son menores tutelados o en situaciones de extrema vulnerabilidad que, al no ser mayores de edad, no pueden tomar la determinación de salir de sus fronteras en busca de sus familias de acogida.

Desde la ONG quieren dar voz a esos pequeños y pedir un compromiso de manos del Estado para poder ir a la frontera terrestre más próxima, como podría ser Polonia, y recoger a estos niños para traerlos a nuestro país sanos y salvos junto a sus familias de acogida.

Sevilla, una de las ciudades que más niños ucranianos acoge

Rosa Marhuenda, presidenta de la asociación, apunta que muchas de las familias que tienen niños en acogida en España a través de esta ONG son sevillanas, y en mayor escala, andaluzas. Concha es una de las sevillanas que acoge cada año a una de estas niñas ucranianas, Kateryna.

Empezó a participar en este proyecto acogiendo a "su niña", como cariñosamente la llama, cuando apenas tenía 8 años. Ahora tiene 16 y se encuentra en una casa tutelada en una zona próxima a Kiev junto a otros doce o trece niños, conviviendo con una persona encargada de sus cuidados.

La pequeña está en contacto con Concha a través de su móvil, y le comunica todo lo que va pasando y su intención de venir a Sevilla junto a su familia de acogida cuanto antes.

Una de las grandes preocupaciones de Concha es si pronto Kateryna y otros niños sufrirán escasez de alimentos o agua. Según la menor, la persona encargada de su tutela ha comprado "mucha agua" para tener en el domicilio, pero si el conflicto sigue este curso puede que dentro de poco no tengan suficientes recursos para todos los menores.

"Necesitamos urgentemente una acción estatal para reclamar a estos niños, ya nos encargaremos desde aquí de poner a disposición todo lo necesario", dice Concha, quien afirma estar muy preocupada por los pequeños que allí se encuentran.

¿Cómo se puede colaborar con esta asociación?

El foco principal de su llamada de auxilio es el Gobierno. Necesitan que se gestionen y aprueben las salidas de estos menores, quienes ya cuentan con familia de acogida en España a la espera de recibirlos. En este sentido, los ciudadanos únicamente podemos compartir y hacernos eco de lo que las familias y las asociaciones necesitan, para que se eleven sus peticiones.

Por otra parte, la ONG Infancia de Nad facillita su número de contacto: 632789305. Para todas aquellas personas que quieran interesarse en ayudar a estos niños de cualquier forma. La asociación también tiene un número de cuenta disponible para quienes quieran contribuir económicamente.