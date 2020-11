Kamala Harris: La mujer de las primeras veces

El nombre de Kamala Harris es toda una declaración de intenciones sobre lo que se puede esperar de la senadora. Hace mención a su origen indio, ya que significa “loto” y es una de las denominaciones de la diosa hindú Lakshami. Su madre afirmaba en 2004 al diario Los Angeles Times que “una cultura que adora a las diosas produce mujeres fuertes”. Este sábado, esta abogada con raíces indias y jamaicana se ha convertido en la primera mujer elegida para ser vicepresidenta de EEUU.

Acompaña en el ticket a otro ex número dos, Joe Biden, de 77 años, por lo que se espera de ella un papel más protagonista del que suele tener su puesto. Para ello Harris tendrá que hacer caso a su progenitora, su mayor referente, que solía decirles a ella y a su hermana, Maya, cuando se quejaban: “No te quedes ahí sentada. Haz algo”.

Precisamente por su origen, como mujer de raza negra y de procedencia asiática, la carrera de Harris está llena de primeras veces: fue la primera fiscal de distrito negra y la primera fiscal general en la historia de California; la primera indio-americana en llegar al Senado y, ahora, ha marcado un nuevo hito. Cuando los grandes medios declararon la victoria de Biden, Harris se convirtió no sólo en la primera mujer en alcanzar la Vicepresidencia, sino también en la primera persona negra en ocupar ese puesto y la primera de origen indio o asiático en hacerlo.

Nacida el 20 de octubre de 1964 en Oakland (California), Harris es la hija mayor de una pareja de inmigrantes, Shyamala Gopalan, una investigadora contra el cáncer de la India, y Donald Harris, un economista de Jamaica. Se divorciaron cuando ella tenía siete años. Pese a su origen multicultural, Harris prefiere describirse a sí misma simplemente como “una estadounidense”, y asegura que siempre se ha sentido bien con su identidad, como explica en su autobiografía The Truths We Hold. Nada que ver, como recordaba el periódico The Washington Post, con la búsqueda del ex presidente de EE.UU. Barack Obama sobre su identidad, como hijo de una mujer blanca de Kansas y un keniano, que estuvo ausente gran parte de su vida. De hecho, Harris ha insistido en alguna ocasión en que ella misma no se compara con Obama y que preferiría que otros no lo hicieran.

En su caso, Harris atribuye a su madre el mérito de no haber tenido problemas de identidad, ya que ella creció bebiendo de la cultura india, pero al mismo tiempo sintiéndose orgullosa de ser afroamericana. “Sabía (mi madre) que su patria de acogida nos vería a Maya y a mí como niñas negras, y estaba resuelta a asegurarse de que creceríamos como mujeres negras orgullosas y con confianza en sí mismas”, escribió Harris.

Gopalan estuvo vinculada al movimiento de derechos civiles en Estados Unidos y salió a manifestarse junto a su marido, y más tarde con sus hijas cuando se divorció. Conforme su perfil político fue creciendo a lo largo de los años, Harris no ha parado de resaltar detalles de su biografía para trazar nexos con los votantes: “No es sobre mí, es sobre la gente a la que represento”, subrayaba en una entrevista. Su trayectoria política ha sido fulgurante: graduada en Ciencias Políticas y Economía en Howard University, una de las universidades negras por excelencia, se especializó en la lucha contra el crimen. Entre 2004 y 2011 fue fiscal de distrito en San Francisco y entre ese último año y 2017 ejerció como fiscal general de California.

En 2016 se convirtió en la segunda mujer de raza negra y la primera de origen indio en ganar un escaño en el Senado del país, donde enseguida destacó por sus preguntas incisivas a responsables de la Administración de Donald Trump durante las audiencias. El año pasado, Harris lanzó su candidatura presidencial bajo el lema “Kamala Harris por la gente”, aunque su propuesta no logró convencer para recaudar suficientes fondos, por lo que anunció su retirada en diciembre. Biden la eligió como compañera de fórmula pese a los momentos de tensión que ambos protagonizaron mientras Harris era todavía aspirante.

Dentro de los sectores más izquierdistas, Harris ha sido criticada por su actuación como fiscal general y de distrito en California, ya que durante sus mandatos aumentaron las condenas de cárcel, especialmente las relativas a delitos vinculados a las drogas.