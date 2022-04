Kaspárov: 'Estamos a un paso de la Tercera Guerra Mundial'

Garri Kaspárov, histórico jugador de ajedrez y escritor, se pasó por 'El Objetivo' de Ana Pastor para analizar el conflicto que se está viviendo en Ucrania. El exiliado ruso no esquivó ninguna pregunta de la periodista y advirtió que "estamos a un paso de la tercera Guerra Mundial". El politólogo afirmó que el que lo dice "es Putin" y que "es muy importante escuchar lo que este dictador dice, porque no nos miente sobre sus movimientos tácticos. Fue muy explícito desde el principio en sus planes cuando en 2017, en Múnich, en esta conferencia de seguridad de Europa, habló de volver a las esferas de influencia, eso es un idioma militar directamente".

Kaspárov añadió que Putin "dejó claro que quería volver al 97. Quería que Rusia tuviera derechos para controlar directamente e incluso volver a estos satélites soviéticos europeos y nadie se lo tomó en serio". Además, continúo diciendo que "después, al año siguiente, en 2008, atacó la República de Georgia demostrando que estaba hablando totalmente en serio sobre su agenda geopolítica".

"Rusia tiene un estado de mafia"

El mítico jugador de ajedrez cargó duramente contra el gobierno de Putin y contra su persona, llamándole "dictador", aunque no hacía referencia a "una dictadura tradicional del siglo XX", sino a "una mezcla de una dictadura tradicional y una mafia".

"Yo suelo decir que todo país tiene su mafia pero es que Rusia tiene un estado de mafia", contó Kasparov, que siguió cargando contra el gobernador ruso: "Putin ha estado construyendo su poder en un intercambio de lealtades por beneficios materiales, es al contrario que cualquier ideología" y añadió que ha pasado "muchos años de impunidad, desde el principio". El invitado de Ana Pastor recordaba el momento en el que Putin accedió al Kremlin y habló de la guerra en Chechenia en 2002 o el bombardeo de Osetia.

.@Kasparov63: “Yo suelo decir que todo país tiene su mafia, pero es que Rusia tiene un Estado de mafia”#ObjetivoKaspárov pic.twitter.com/LCYUsrd4Ku — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) April 6, 2022

Kaspárov se refirió a estos bombardeos como "una amenaza existencial a la vida" y dijo que "lo que estaba haciendo a Ucrania no es solamente el hacer daño y el conquistar, es enviar un mensaje de que estamos volviendo atrás, retrocediendo a esos días del siglo XX o incluso antes en los cuales el más fuerte mandaba sobre el más débil. No hay acuerdos o compasión, es solamente violencia y el más fuerte tiene razón", sentenció.

.@Kasparov63: “Putin es una amenaza existencial a la vida, lo que está haciendo en Ucrania es enviar un mensaje de que estamos volviendo atrás, estamos retrocediendo a aquellos días cuando el más fuerte mandaba sobre el más débil”#ObjetivoKaspárov pic.twitter.com/4DRw5LEmHP — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) April 6, 2022

Preguntando por hasta dónde cree que puede llegar Putin, el escritor comentó que "el dictador no para hasta que no le paran" así que "Putin puede llegar a cualquier sitio si no le paramos". Analizando el comienzo del conflicto contó que los planes de Putin "eran conquistar Ucrania en tres días y esperaba entrar en Kiev, meter ahí su ley y desbancar a Zelenski y cambiar los términos del futuro de Ucrania, pero fracasó, Ucrania paró los tanques rusos" y no descartó que siga presionando hacia cualquier frente.