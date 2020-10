Londres planea infectar a voluntarios para probar vacunas contra el Covid-19

"Créanme, nadie quiere aplicar estas medidas", dijo Johnson, quien aseguró que "no actuar pondría en peligro al sistema público de salud de Manchester y las vidas de muchos de sus residentes".

Este tipo de test suponen una manera mucho más rápida para probar vacunas en experimentación porque no es necesario esperar a que el voluntario quede expuesto al virus de manera natural.

Se estima que los resultados de estas pruebas de desafío humano puedan conocerse en mayo de 2021. No obstante, para llevar a cabo estos ensayos se necesitará el visto bueno de los reguladores.

Los voluntarios estarán supervisados para establecer si la vacuna funciona y si hay efectos secundarios, señalaron las autoridades, que no especificaron qué vacuna o vacunas se probarán.

Italia impondrá el toque de queda en dos grandes regiones

Italia impondrá el toque de queda nocturno en dos de sus regiones más pobladas, Lombardía (norte) y Campania (sur), especialmente golpeadas por una pandemia que sigue avanzando y que ayer rozó de nuevo los 11.000 contagios y causó 89 muertos. El primer ministro, Giuseppe Conte, y el resto de autoridades del país no quieren ni oír hablar de un confinamiento general para aplacar una curva que no para de subir desde las últimas semanas y que crece sin freno, con más de 10.000 infecciones diarias. No obstante, las regiones ya van decidiendo qué medidas tomar y la de Lombardía y Campania, dos de las tres más grandes de Italia y que suman casi 16 millones de personas, han optado por pedir al Gobierno central la aplicación de un toque de queda nocturno.