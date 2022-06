El duelo Macron-Mélenchon centra la batalla por la segunda vuelta de las legislativas en Francia

La campaña por la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas del próximo domingo comenzó este lunes con acusaciones de manipulación de datos por parte de la izquierda y llamamientos de los distintos partidos sobre las estrategias de voto.

La alianza Ensemble del presidente Emmanuel Macron buscará renovar su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, un objetivo que se le ha puesto cuesta arriba, aunque no imposible, ante el empuje de la coalición de izquierda Nupes de Jean-Luc Mélenchon, que previsiblemente no le superará en escaños pero le hará muy difícil gobernar.

Líderes del partido La Francia Insumisa (LFI), el principal componente de la coalición de izquierda Nupes, acusaron este lunes al Gobierno de manipular las cifras de la primera vuelta, al no incluir como suyos a algunos candidatos para que Ensemble quedara simbólicamente en primer lugar.

Según sus propios cálculos, Nupes logró el 26,8%, y no el 25,66% que le atribuyen las cifras oficiales del Ministerio del Interior, lo que le colocaría como ganador de la primera vuelta, por delante del 25,75% de Ensemble.

"Mélenchon tiene un problema con la realidad", respondió la primera ministra, Élisabeth Borne.

En unas declaraciones mientras hacía campaña en el departamento de Calvados, Borne pidió no dar "ni un voto" a candidatos de la ultraderecha, ni a los de Nupes que "no respeten los valores de la República", lo que significa en la práctica apoyar a candidatos socialistas o ecologistas pero no a los de LFI- en duelos con la extrema derecha.

De las 577 circunscripciones, sólo cinco diputados fueron elegidos este domingo, cuatro de Nupes y otro de la alianza macronista. Habrá 272 duelos en segunda vuelta entre candidatos de Macron y de la izquierda, 113 que enfrentarán al partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) con Ensemble y otros 61 entre RN y Nupes.

Estrategias en cada circunscripción

La lógica de Borne sobre a qué candidatos de Nupes se puede apoyar en estos duelos Nupes-RN, significa que el campo macronista piensa a nivel estratégico. Según la prensa francesa, Ensemble busca candidatos moderados del partido conservador LR o de socialistas de Nupes a los que se pueda apoyar en segunda vuelta frente a la ultraderecha, a fin de atraerlos a la causa de la alianza presidencial una vez electos. Sobre todo porque probablemente no conseguirá la mayoría absoluta.

La mayoría absoluta de la Asamblea está en 289 escaños, las distintas proyecciones atribuyen a Ensemble entre 255 y 310, frente a los 350 que ha tenido en la legislatura pasada, debido a la fuerte progresión de los partidos de la izquierda, a los que alianza ha permitido llevar muchos candidatos a segunda ronda.

La posibilidad de que no haya una mayoría sólida en la Asamblea Nacional pesó también en el ánimo de los mercados. La Bolsa de París tenía este lunes pérdidas considerables desde el inicio de la sesión, y a primera hora de la tarde el índice CAC 40 caía algo más del 2%.

Más allá del duelo en la cumbre y de la incertidumbre por la mayoría absoluta, la RN de Marine Le Pen logró su mejor resultado en unas legislativas en porcentaje de voto (18,68%) y muy posiblemente podrá formar grupo parlamentario (hacen falta 15 diputados), aunque muy lejos de su objetivo de 60 escaños. Además, la formación ultra ha liquidado a la competencia que le había salido más aún a su derecha con el movimiento de Éric Zemmour, que no obtendrá ningún diputado.

En cuarto lugar quedó el partido conservador Los Republicanos (LR), que a pesar de su caída (pierde casi la mitad de sus votos) puede jugar un papel importante si Macron no alcanza la mayoría absoluta. De momento, el presidente del LR, Christian Jacob, ha pedido a sus electores en circunscripciones en los que su partido esté eliminado que "no den ningún voto a los extremistas", lo que en la práctica puede favorecer a la alianza presidencial.

La abstención en la primera vuelta alcanzó un récord del 52,49%, por lo que los partidos sí han coincidido en apelar a la movilización de los ciudadanos indecisos o no interesados para intentar atraerlos a sus respectivos terrenos.