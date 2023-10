María Corina Machado arrasa en las primarias del antichavismo venezolano

La ex diputada María Corina Machado es la gran triunfadora de las primarias opositoras de este domingo en Venezuela, con el 93,13% de los votos de unas votaciones en las que los venezolanos eligieron a quien debe enfrentarse al chavismo en las presidenciales de 2024.

La Comisión Nacional de Primaria (CNP), que organizó las internas antichavistas, ofreció el primer balance con resultados preliminares en la primera hora de este lunes, luego de horas del conteo y totalización inicial. Según esos primeros datos, de los 601.110 votos contabilizados, Machado se quedó con 552.430, muy lejos de su más cercano rival, el ex diputado Carlos Prosperi, quien obtuvo 28.153 apoyos, el 4,75% de lo escrutado.

Sobre el resto de aspirantes, la ex diputada Delsa Solórzano recibió el 0,77% de los votos, el ex rector electoral Andrés Caleca, el 0,57%, el ex gobernador César Pérez Vivas, el 0,28%, el ex gobernador Andrés Velásquez, el 0,18%, el productor agripecuario Luis FArías, el 0,11%, la abogada Gloria Pinho, el 0,09%, la ex diputada Tamara Adrián, el 0,07%, y el empresario César Almeida, el 0,05%.

Participación

Los organizadores de estas votaciones no anunciaron una cifra total de participación ni una estimación al respecto, aunque estimaciones independientes aseguran que cerca de dos millones de venezolanos acudieron a las urnas.

No obstante, la propia Machado aseguró la tarde de este domingo que se habían agotado los tres millones de papeletas que se habían imprimido para la elección. El primer boletín se retrasó debido a un bloqueo del servidor, una situación que se presentó apenas empezó la transmisión de resultados, denunció el presidente de la CNP, Jesús María Casal.

Los 3.010 puntos habilitados en el país para votar comenzaron a cerrar a la hora prevista, las 16.00 locales (20.00 GMT), si bien muchos de estos centros se mantuvieron operativos hasta tres horas más por la concurrencia de electores.