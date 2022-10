Mattarella inicia las consultas para formar Gobierno en Italia

El jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, comenzó este jueves las consultas para la formación del Gobierno tras la victoria en las elecciones de la coalición de derechas, en la que en los últimos días ha estallado el caso de las declaraciones de Silvio Berlusconi sobre su amistad con Vladimir Putin.

Berlusconi, líder de Forza Italia, se ha convertido en el quebradero de cabeza de la líder del ultraderechista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, a quien Mattarella previsiblemente indicará para formar el Ejecutivo tras ganar las elecciones.

En varios audios robados durante una charla de Berlusconi a los parlamentarios de Forza Italia y difundidos por la agencia LaPresse, el ex mandatario habló de su amistad con Putin, quien, según añadió, le había enviado "una carta muy dulce" y 20 botellas de vodka por ser "el primero de sus cinco amigos de verdad".

En otro audio, publicado este miércoles, Berlusconi, de 86 años, culpó al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de "triplicar" los ataques al Donbás y de provocar la invasión rusa.

En otro momento de la grabación se escucha decir a Berlusconi que "otro riesgo" es que "lamentablemente en el mundo occidental no hay líderes, ni en Europa ni en Estados Unidos".

De nada sirvió que durante la noche, Berlusconi publicase un comunicado en el que aseguraba que eran declaraciones dictadas por la "preocupación" y que en 28 años de vida política, la opción atlántica, el europeísmo, la constante referencia a Occidente como sistema de valores y las alianzas entre países libres y democráticos han sido la base de su compromiso como líder político.

Meloni respondió en una nota enviada a los medios: "Sobre una cosa he sido, soy y seré siempre clara: pretendo guiar un Ejecutivo con una línea política exterior clara e inequívoca. Italia forma parte, plenamente y con la cabeza alta, de Europa y de la Alianza Atlántica". "Quien no esté de acuerdo con esto no podrá formar parte del Gobierno", añadió Meloni, quien necesita a sus socios, la Forza Italia de Berlusconi y la Liga de Matteo Salvini, para sumar una mayoría.

El caos en la derecha sembrado por las declaraciones de Berlusconi hace temblar incluso el ya casi seguro nombramiento como ministro de Exteriores del miembro de Forza Italia y vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

En esta situación comenzarán este jueves las consultas en Palacio del Quirinale, en primer lugar, desde las 10:00, con los nuevos presidentes del Senado y de la Cámara de los diputados, Ignazio La Russa y Lorenzo Fontana, por separado.

Después las reuniones irán de menor a mayor peso de los partidos, comenzando por el grupo de las Autonomías, luego el Grupo Mixto, después "Alianza Verde e Izquierda"; los centristas "Azione e Italia Viva" y, por último, el Partido Demócrata.

El viernes será el turno para la coalición de derechas que indicará a Meloni como primera ministra, por lo que Mattarella la encargará formar un nuevo Gobierno.

La intención de los partidos de derechas es que Meloni reciba y acepte el encargo este mismo viernes o durante el fin de semana, presente su lista de ministros y se produzca el juramento de todo el Ejecutivo para someterse a la investidura en el Senado y la Cámara de Diputados ya al comienzo de la semana próxima.