Nike, Apple y todas las marcas que han detenido su venta en Rusia

Desde que Vladímir Putin tomara la decisión de invadir Ucrania, generando con ello una guerra que está acabando con la vida de civiles y soldados, son muchos los países y las empresas que han decidido tomar parte en el asunto para sancionar la violenta decisión rusa.

Una de ellas ha sido Apple. El gigante tecnológico anunció el pasado martes que ha detenido todas las ventas de sus productos en Rusia como respuesta a la invasión a Ucrania. Además, añadía que la plataforma de pago Apple Pay, así como otros servicios de la compañía, también han sido "limitados".

Apple señaló en un comunicado la semana pasada que tanto Russia Today (RT) como Sputnik fueron retirados de la App Store para su descarga, y que se deshabilitó el tráfico y los incidentes en vivo en Apple Maps en Ucrania, alegando que se trataba de una "medida de seguridad y precaución para los ciudadanos ucranianos".

Mykalio Feodorov, vice primer ministro ucranio, solicitó a Apple que bloqueara el suministro de productos y servicios a sus clientes de Rusia. En este sentido, la compañía estadounidense subrayó que continúan "evaluando la situación y estamos en comunicación con los gobiernos sobre las acciones que estamos tomando. Nos unimos a todos aquellos que piden la paz".

Tim Cook, CEO de Apple, hizo pública en Twitter su preocupación por la situación en Ucrania. "Estamos haciendo todo lo posible por nuestros equipos allí y apoyaremos los esfuerzos humanitarios locales. Pienso en las personas que ahora mismo están en peligro y me uno a todos los que piden la paz", expresó.

I am deeply concerned with the situation in Ukraine. We’re doing all we can for our teams there and will be supporting local humanitarian efforts. I am thinking of the people who are right now in harm’s way and joining all those calling for peace.