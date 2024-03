El barco español 'Open Arms' empieza a descargar alimentos en la costa de Gaza

El barco de Open Arms y de World Central Kitchen (WCK) alcanzó este viernes las costas de la asediada Franja de Gaza y ya está descargando parte de las 200 toneladas de comida que transporta.

"Ya están descargando a través de un camión grúa", confirmaron a EFE fuentes de la embarcación, que inaugura el primer corredor humanitario marítimo hacia Gaza con el objetivo de paliar el hambre en el enclave palestino, ante la escasa ayuda que Israel todavía permite llegar por tierra tras cinco meses de guerra.

"Hoy World Central Kitchen apunta a 37 millones de comidas en Gaza", publicó en redes sociales su fundador, el chef José Andrés.

