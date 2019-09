El Parlamento británico vetará un 'Brexit' sin acuerdo

El primer ministro ha dejado claro que no está dispuesto a pedir a la UE un nuevo retraso del Brexit, lo que ha generado un sinfín de conjeturas sobre la posibilidad de que se niegue a remitir a Balmoral (Escocia), donde la reina Isabel II está de vacaciones, el texto legislativo para que la soberana firme la sanción real.

Se espera que el proyecto de ley supere este miércoles el trámite en los Comunes antes de que pase a la Cámara de los Lores (alta), donde el proceso, en cambio, puede tardar varios días. No obstante, los comentaristas estiman que la ley puede quedar aprobada el día 9.

El objetivo de la oposición es vetar un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre , fecha fijada para el divorcio de la Unión Europea (UE), ya que Johnson está determinado a cumplir con ese calendario haya o no pacto con el bloque europeo.

Un tribunal de Edimburgo da un espaldarazo al 'premier'

El primer ministro británico actuó de acuerdo con la legalidad cuando decidió suspender temporalmente el Parlamento hasta pocos días antes de la salida de la Unión Europea (UE), según ha dictaminado este miércoles el Tribunal de Sesiones de Edimburgo (Escocia). El juez Lord Raymond Doherty afirmó que la acción del Gobierno "no contraviene la ley", porque la potestad de suspender la Cámara de los Comunes "es un poder reservado al Ejecutivo". La Corte civil de mayor rango de Escocia se pronunció así sobre la demanda presentada por un grupo de más de 70 diputados británicos, que, el mes pasado, pidió que se estableciera la legalidad de clausurar la Cámara de los Comunes para evitar que los detractores de un Brexit sin acuerdo puedan frenarlo. Durante la lectura de su veredicto, el magistrado señaló que no está convencido de que la cuestión sea "justiciable", es decir, que la acción del Gobierno pueda en este caso ser llevada ante los tribunales, ya que, según dijo, "el Ejecutivo rinde cuentas ante el Parlamento". Es una "decisión política", señaló y añadió que, tomando en cuenta "la separación de poderes", no era voluntad del tribunal "interferir" en la labor gubernamental.