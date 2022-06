Recuperados 1.314 cuerpos de civiles en Kiev, abatidos en su mayoría a tiros

Los cuerpos sin vida de civiles recuperados en la región de Kiev ascienden a fecha de 3 de junio a 1.314, la mayoría abatidos a disparos por las tropas rusas, informó este viernes en televisión el jefe regional de la policía, Andriy Nebytov, en declaraciones que recoge la agencia Ukrinform."A día de hoy, ya hay 1.314 muertos. Insisto, se trata de civiles que no tenían ninguna relación con unidades militares, con las fuerzas de defensa territorial o con los que defienden nuestra patria. Son civiles normales. La mayoría de ellos, según la conclusión de los expertos, fueron asesinados precisamente con armas ligeras, es decir, no en una explosión", precisó.Agregó que el pasado jueves se llevó a cabo la exhumación del cuerpo de un residente local nacido en 1982, abatido por un francotirador cerca de Borodyanka cuando se acercaba a coger comida del coche en manos de las tropas rusas.El hombre trataba así conseguir algo de comer, ya que la gente no tenía alimentos, y fue abatido, señaló.El jefe de la policía de la región de Kiev subrayó que las fuerzas del orden trabajan de manera reforzada y llevan a cabo principalmente medidas operativas y preventivas destinadas a identificar a personas que facilitan la actividad de los grupos de sabotaje y reconocimiento y a sus colaboradores, además de un barrido del territorio."Más de 300 equipos operativos de investigación están trabajando para registrar los crímenes del ejército de Rusia en el territorio de la región de Kiev", señaló.Agregó que el delito más común ahora es el robo y que se han registrado unos quinientos casos de saqueo.No obstante, han aumentado los casos de uso de armas de fuego por partes de personas en estado de embriaguez.