Sergio Ramírez es acusado en Nicaragua por "incitar al odio y la violencia"

El escritor, novelista y ex vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado acusó el miércoles al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, de haberlo acusado "a través de su propia Fiscalía", de supuestamente "realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia".

"Daniel Ortega me ha acusado a través de su propia Fiscalía y ante sus propios jueces de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes", dijo el también Premio Cervantes 2017, a través de una declaración enviada a los medios.

El ex vicepresidente señala a Ortega por acusarlo "a través de su propia Fiscalía"

Ramírez Mercado, de 79 años, que fue vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y ahora es crítico de Ortega, también fue acusado por haber recibido, a través de la Fundación Luisa Mercado que dirige, dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, precisó la Fiscalía.

El Ministerio Público solicitó una orden de detención y allanamiento en contra de Ramírez Mercado, quien se encuentra fuera de Nicaragua y ya había anunciado que no regresaría al país para evitar represalias del Gobierno tras haber sido citado por la Fiscalía.