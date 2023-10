Soldados españoles en las fronteras de la Alianza Atlántica: piedra angular de la disuasión

NO tienen los españoles un concepto claro de lo que los militares entendemos por disuasión, y es culpa en buena parte de quienes servimos en la milicia, que no hemos sabido explicarnos con la necesaria lucidez.Un anuncio del Ministerio de Defensa noruego de hace algunos años ayuda a entender de qué estamos hablando mejor que una estantería llena de sesudos libros sobre el tema. Entre imágenes de los increíbles paisajes del país nórdico y de la actividad pacífica de sus ciudadanos, el locutor se pregunta: "¿Por qué Noruega va a invertir miles de millones de coronas en adquirir modernos aviones de combate o submarinos avanzados? ¿Por qué algunos de nuestros jóvenes deben someterse a un duro adiestramiento para combatir en bosques y montañas? ¿Por qué formamos parte de la Alianza Atlántica? ¿Qué es lo que, como nación, queremos que ocurra? La respuesta es... nada. Queremos que no ocurra nada".

Fíjese el lector que no defiende el ministerio que Noruega quiera ganar una hipotética guerra. Quiere que esa guerra no llegue a producirse. Ese aspecto preventivo que tiene la disuasión, tan claro en este mensaje publicitario, suele estar ausente del debate público en España. Incluso los militares, formados en el aforismo latino de si vis pacem para bellum –si quieres la paz prepara la guerra– solemos comparar la inversión en defensa con la suscripción de una póliza de seguros que nos cubra por si acaso ocurre cualquier cosa que no deseamos. Pero, cuando razonamos así, se nos queda en el tintero la disuasión: ningún seguro ayuda a prevenir los incendios o los terremotos. En cambio las Fuerzas Armadas, cuando sirven a un pueblo que desea la paz, son más una vacuna que un tratamiento para la enfermedad de la guerra.

Ucrania y el fracaso de la disuasión

Prácticamente todos los analistas están de acuerdo en que la guerra que hoy se libra en Ucrania no es lo que habría querido Putin para pasar a la historia –de hecho sigue negando que lo sea– sino el resultado de un grave error de cálculo. Cualquiera que sea la razón real por la que lo haya hecho, si el autócrata ruso decidió invadir Ucrania es porque creyó que podía salirse con la suya con relativa facilidad. Mal informado, quizá pensó que, como había ocurrido en Crimea, las fuerzas armadas de Zelenski no se iban a enfrentar en serio con sus compañeros del antiguo Pacto de Varsovia. Probablemente pensó también que la OTAN, muy debilitada tras la polémica presidencia de Trump; y que los EEUU, en manos de un Biden que parecía blando, mirarían para otro lado.

Todo esto podía haberse evitado. ¿Cuántos sufrimientos se habría ahorrado el mundo si Ucrania hubiera dado la impresión de estar lista para defenderse? ¿Cuánto habríamos ganado si el Occidente colectivo hubiera sido capaz de transmitir a Rusia, antes de la invasión, la firmeza que ha demostrado después? No se puede cambiar el pasado. Putin tuvo en su mano la decisión de atravesar o no con sus carros de combate la frontera de Ucrania, pero las circunstancias, como al alocado aprendiz de brujo del poema sinfónico de Paul Dukas, ya le han superado. Hoy, el dictador no puede echarse atrás sin que caiga su régimen. Y a los demás, solo nos queda apoyar al agredido… pero, también, aprender la lección.

Más allá de Ucrania: el mecanismo de la disuasión

Y eso, aprender la lección, es lo que ha hecho la OTAN para disuadir a Putin de dar un paso más y amenazar a cualquiera de los miembros de la Alianza.

En el mundo de la geoestrategia, se ha debatido mucho hasta donde alcanza el compromiso de la defensa colectiva, razón de ser del tratado de Washington, cuando el agresor dispone de millares de ojivas nucleares. Durante buena parte de la guerra fría, cuando se asumía la superioridad militar del Pacto de Varsovia, la OTAN creó una doctrina estratégica –Respuesta Flexible, se llamaba– que amenazaba a Moscú con el recurso a las armas nucleares en caso de una derrota convencional en Europa. Pero la guerra atómica –contra lo que el ex presidente ruso Medvedev finge creer– no es unidireccional. El enemigo responderá de la misma manera. ¿Arriesgaría el presidente norteamericano las ciudades de su país para defender Alemania? Sobre esta cuestión se escribieron ríos de tinta sin llegarse jamás a una respuesta convincente. Afortunadamente, nunca tuvimos que comprobarlo.

Hoy, la OTAN es muy superior a Rusia en capacidad de combate convencional. La tentación de recurrir al arma nuclear para impedir una contundente derrota militar se presentaría ante Putin, y no ante Biden. Pero la pregunta sigue vigente. Si el presidente ruso de verdad amenaza con el Armagedón, ¿arriesgaría Biden sus ciudades para defender Letonia?

Los expertos suelen explicar que la disuasión militar se basa en la confluencia de tres factores. El primero es la existencia de unas fuerzas armadas capaces de derrotar al enemigo o, cuando menos, hacerle pagar un precio inasumible por la agresión. El segundo es la decidida voluntad de usar esas fuerzas si las circunstancias lo hacen necesario. Y el tercero, igualmente imprescindible, es la capacidad de hacer ver con claridad ambos extremos a cualquier oponente.

La capacidad de la OTAN no ofrece ninguna duda. Pero ¿cabe confiar en la voluntad de nuestros líderes? La mejor manera de transmitir a Rusia nuestro compromiso, antes de que un análisis potencialmente sesgado pueda provocar un nuevo error de cálculo que sería el último, es el despliegue de tropas de otros países de la Alianza en las naciones que pueden estar amenazadas.

Esas tropas, limitadas en número, no van a derrotar al Ejército ruso. No es esa su misión. Los soldados que España despliega en Letonia, los aviones que protegen los cielos de Rumanía, Bulgaria o los Países Bálticos, los buques integrados en las fuerzas navales permanentes de la Alianza, tienen un papel que excede en mucho su propia capacidad de combate. Son los eslabones de la cadena que une a las naciones de la alianza. Con un alto coste personal pocas veces reconocido –los despliegues duran hasta seis meses lejos de sus hogares– su presencia en las fronteras de la Alianza asegura que estamos dispuestos a defendernos juntos… y que, precisamente por eso, no vamos a tener necesidad de hacerlo.