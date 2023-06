LA destrucción de la presa de Kajovka es, desde luego, un crimen de guerra. Además de obligar a evacuar a miles de personas en ambos márgenes del río, ha provocado daños a un entorno que en su día fue fértil y próspero, pero que tardará meses en empezar a recuperarse.

Es un crimen de guerra, además, sin demasiado sentido desde el punto de vista militar. No es la primera vez que se vuela una presa en un contexto bélico, ya sea para frustrar un ataque en curso o para retrasar una ofensiva hasta que el defensor esté preparado para rechazarla. Pero en este caso no se daba ninguna de esas condiciones.

Con presa o sin ella, ni Rusia ni Ucrania están capacitadas para forzar el cruce del río Dnieper bajo fuego enemigo, una gesta que costó 800.000 bajas al Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Ambos bandos han tenido, además, tiempo sobrado para preparar sus respectivas defensas, y no parecían necesitar medidas desesperadas para crear una barrera que sería sólo temporal. Bajo la impresión de las imágenes de las inundaciones es fácil olvidarlo, pero el agua en la desembocadura descenderá en pocos días a un nivel próximo al habitual.

¿Cuál es entonces el móvil del crimen? Hay varias posibilidades, pero pocas parecen sólidas. A nadie beneficia poner en riesgo la seguridad de la central nuclear de Zaporiyia que, por otra parte, cuenta con su propio estanque para satisfacer sus necesidades de refrigeración.

¿Se haría Zelenski un harakiri ecológico sólo para privar de agua a Crimea, como algunos han dicho? No tiene sentido. En primer lugar porque, si ése era el objetivo, sería mucho más lógico -y más decente- atacar las estructuras que llevan el agua a la península que anegar el curso bajo del Dnieper, después de todo tierra ucraniana. En segundo lugar, porque Crimea ya ha estado privada del agua de este río durante ocho años -de 2014 a 2022- sin que conste que haya sufrido dificultades críticas.

Descartadas las especulaciones más extremas -luego llegaremos a ellas- no queda más que un móvil racional para la destrucción de la presa: la falsa bandera. El culpable, sea quien sea, lo hizo para acusar al otro de graves crímenes contra la humanidad y el medio ambiente.

¿Quién fue el criminal? Dependiendo de en qué lugar del mundo viva uno -o, si reside en Occidente, donde hay libertad de información, de en qué redes sociales se refugie de la realidad- los sospechosos habituales pueden ser Putin, Zelenski o ambos. Admitamos que los dos presidentes comparten el móvil: uno y otro han acusado a su enemigo de causar este desastre ecológico. ¿Quién miente y quién dice la verdad?

Cualquiera de los duros detectives de las películas que en su día protagonizó Humphrey Bogart empezaría su investigación por los antecedentes. Putin, en busca y captura por la deportación forzada de niños, ha culpado a Ucrania de la destrucción de Mariupol, de los horrores de Bucha, del bombardeo de la estación de Kramatorsk y de la voladura de la prisión de Olenivka. De todos estos crímenes es culpable el líder ruso, ya sea por acción o por omisión. Tiene, además, bien ganada fama de mentiroso, al menos desde que, pocos días antes de la invasión, aseguró que los precisos anuncios hechos por el presidente Biden eran producto de la histeria norteamericana. Todavía hoy, cuando bombardea Kiev casi todos los días, niega estar en guerra con Ucrania.

Nadie que no viva en una burbuja mágica puede creer al dictador ruso, pero ¿y a Zelenski? Aunque le quepa el atenuante cualificado de legítima defensa, también el presidente de Ucrania acusaría a Rusia de cualquier cosa. Recordará el lector, por poner un ejemplo, cómo sostuvo la denuncia de que un misil ruso había causado dos muertes en Polonia durante mucho más tiempo del que cabría achacar a la niebla de la guerra. Ambos sospechosos tienen, pues, el móvil. Ambos -como cualquiera- son capaces de utilizar la mentira como arma de guerra. Hay entre ellos, desde luego, diferencias éticas. Los opositores a Zelenski no se caen por las ventanas ni sufren raras intoxicaciones. Pero, a falta de pruebas fehacientes -quizá las ventanas rusas sean de por sí peligrosas o el polonio abunde más de lo que se cree- no quisiera emplear en esta ocasión argumentos que a algunos puedan parecer subjetivos. Prefiero concentrarme en algo más sólido, como es la oportunidad. Rusia, después de todo, se había adueñado de la presa. Eran sus soldados quienes la custodiaban.

Putin acusa a Ucrania de sabotear las instalaciones, pero no ha dicho cómo. ¿Un ataque de comandos? ¿Un bombardeo de artillería o cohetes? Es posible, pero corresponde a Rusia, no a Ucrania, presentar las pruebas. ¿No había cámaras de vigilancia? ¿No hay imágenes como las que tan oportunamente nos presentaron cuando algunos drones de procedencia todavía desconocida hicieron explosión sobre el Kremlin? Lo cierto es que, mientras las tropas rusas podían haber volado la presa desde dentro y sin testigos, el riesgo de que las ucranianas fracasaran o fueran descubiertas era muy alto. Y eso me lleva a un análisis de coste-beneficio que cualquiera puede compartir poniéndose en el lugar de uno y otro sospechoso. Si de verdad se trató de un ataque de falsa bandera, el riesgo que corría Zelenski -ser acusado de provocar un desastre ecológico en su propia tierra, ante los ojos de los aliados que necesita para defenderse- era enorme. El beneficio, en cambio, era muy escaso, porque le sobran los crímenes de que acusar a Moscú.

Desde el lado ruso, la perspectiva es la contraria. No existen riesgos en la práctica, porque Rusia no depende de su imagen exterior para continuar la guerra, porque sus pocos partidarios en Occidente siempre cierran los ojos ante sus crímenes y porque la férrea censura de prensa impediría cualquier crítica interna. Y los beneficios, el embarrar -nunca mejor dicho- la guerra para disimular su carácter territorial, podrían ser importantes. Podría incluso provocar que usted, cansado lector, decida que está harto de los sacrificios económicos que España ha hecho para apoyar a un bando que, aunque en esta guerra sea el agredido, no se lo merece.

Si, en lugar de una tragedia de la vida real, esto fuera una mala serie de televisión, habría que darle un final sorprendente, sacrificando incluso la coherencia del relato. La presa, como apuntan algunos, puede haber sucumbido a heridas pasadas, por alguna razón no reparadas por el Ejército ruso. Sería, pues, una coincidencia la que nos lleva a estar hablando de ella. Pero en la vida real las coincidencias tan oportunas son muy improbables. Incluso en la televisión, un final así competiría con el de Perdidos en el desagrado del público.

Más imaginativa sería la posibilidad de que el crimen de guerra, como tantos otros en Ucrania, haya sido producto de la iniciativa de los mandos locales de un Ejército que viene dando abundantes muestras de indisciplina. Por poner un ejemplo, el día de la firma del primer acuerdo sobre la exportación del grano ucraniano, la Marina rusa bombardeó el puerto de Odesa para destruir un patrullero sin valor militar, provocando una situación embarazosa que el Kremlin negó en los primeros momentos, probablemente porque ni siquiera lo sabían.

Con todo, estamos en la vida real. No hay por qué especular con finales sorpresivos. Los indicios sugieren que Putin o cualquiera de sus subordinados han destruido la presa, ya sea buscando un objetivo racional -la desinformación lo es- o, fuera de todo cálculo, para asegurarse de que si Ucrania libera la margen izquierda del Dnieper no encontrará más que tierra arrasada.

Cualquiera que sea el caso, el lector que, como ser humano que es, se sienta abrumado por las 6.000 personas que han debido dejar temporalmente sus hogares por las inundaciones, debería recordar los muchos millones de ucranianos que han tenido que refugiarse en otros países, los miles de niños alejados de sus padres a la fuerza, las decenas de miles de habitantes de los territorios ocupados amenazados de deportación a regiones lejanas de Rusia por no aceptar el privilegio de portar un pasaporte ruso.

El agua desaparecerá sola en pocos días. Las tropas rusas, por desgracia, no. No habrá contraofensivas mágicas, ni habrá más derrota decisiva que la que un día pueda infligir el pueblo ruso a su agresivo régimen.

Mientras esto ocurre, tendrá España que seguir apoyando la causa ucraniana, quizá durante largos años. Tendremos los españoles que levantar la cabeza sobre el barro del río y recordar que han pasado los tiempos de Espronceda, en los que la guerra la hacían “ciegos reyes por un palmo más de tierra”. En pleno siglo XXI, el dilema no es si nos gusta más Putin o Zelenski, sino si tenemos la obligación moral de compadecernos de los millones de ucranianos que, con todo su derecho, no quieren ahogarse en las turbias aguas de la Federación Rusa y, si es así, ayudarles a luchar por su libertad.