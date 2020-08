Steve Bannon, el artífice del triunfo de Trump, detenido por fraude

Kolfage, un veterano de la guerra de Irak que perdió tres extremidades durante el conflicto, puso en marcha la campaña We Build the Wall a finales de 2018, con el supuesto objetivo de ayudar a financiar el muro fronterizo de Trump ante las dificultades que el presidente estaba encontrando para obtener fondos del Congreso. La iniciativa prometía dar al Gobierno "el 100% de las donaciones" con el fin de levantar el muro y aseguraba que si no se cumplía su objetivo devolvería todos los fondos.

Según los fiscales, Bannon y otros tres individuos orquestaron una trama para desviar dinero recaudado en el marco de la campaña We Build the Wall ("Construimos el muro", en inglés), que recaudó más de 25 millones de dólares, según las autoridades. La iniciativa prometió que todos esos fondos se destinarían a financiar la gran promesa electoral de Trump, pero esas afirmaciones eran "falsas", apunta el documento de acusación presentado ante un tribunal federal de Nueva York.

Trump, "triste" por la detención de Bannon, se desmarca del proyecto

Donald Trump se mostró "triste" por la detención y se desmarcó de la campaña privada para construir el muro. "Me siento muy mal (...) muy triste", aseguró Trump al ser preguntado en una breve comparecencia.

Aseguró que no ha estado en contacto con Bannon "desde hace mucho tiempo" y dijo que él "no sabe nada" del proyecto. "No he estado tratando con él para nada (...) No sé nada sobre el proyecto", aseguró Trump.

También, sobre la iniciativa objeto del proceso judicial, el presidente de EEUU dijo que no le gustaba. "No me gusta ese proyecto. Pensé que se estaba haciendo como un alarde", agregó, y aseguró que siempre le pareció "inapropiado" sufragar la construcción del muro fronterizo, que prometió a sus electores, con fondos de donaciones privadas.

Por su lado, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, aseguró que "como todo el mundo sabe, el presidente Trump no está involucrado en este proyecto. No ha estado involucrado con Steve Bannon desde la campaña y la primera parte de la Administración, y no conoce a las personas involucradas en este proyecto", dijo.

McEnany recordó unas declaraciones de Trump de julio pasado en las que aseguró que "no estaba de acuerdo" con que se construyera la sección "minúscula" del muro contemplada en el proyecto de Bannon por parte de "un grupo privado que recaudó dinero mediante anuncios". "Solo se hizo para hacerme quedar mal", dijo entonces Trump al preguntarle los periodistas sobre la calidad de la obra construida, que presenta problemas de cimentación.