Trump es acusado de librarse de ir a la guerra de Vietnam con un informe médico falso

El presidente de EEUU, Donald Trump, habría evitado ir a la guerra de Vietnam en 1968 gracias a un informe falso de un podólogo amigo de la familia, según la versión de las hijas del médico, que falleció en 2007, informó el diario The New York Times.

De acuerdo con el testimonio de las descendientes del doctor Larry Braunstein, su padre les contaba la historia de que había hecho un favor al padre del mandatario, Fred Trump, diagnosticando a su hijo espolones en los talones, una dolencia en el pie que le hacía inelegible para hacer el servicio militar y acudir al conflicto bélico.

"¿Lo examinó? No lo sé", declaró una de sus hijas, Elysa Braunstein, al rotativo. Braunstein pasaba consulta en un edificio propiedad de la familia Trump en el barrio neoyorquino de Queens y, a cambio del certificado de exención para el joven de 22 años, el médico habría conseguido acceso directo a Fred Trump, con lo que podía dirigirse a él por cualquier problema en la propiedad y asegurarse una solución rápida.

"Si había algo malo en el edificio, mi padre llamaba y Trump se ocupaba de ello inmediatamente. Era el pequeño favor que recibió", dijo la hija del fallecido facultativo.

Incapacitado de forma permanente

Desde octubre de 1968, Donald Trump habría obtenido una calificación 1-Y, que le impedía acudir al servicio militar excepto en casos de emergencia nacional o declaración formal de guerra, lo cual no sucedió con el conflicto en Vietnam. Esta figura fue abolida cuatro años más tarde y Trump fue declarado incapacitado de forma permanente.

Las hijas del podólogo aseguraron que, en un principio, el doctor Braunstein se enorgullecía de haber ayudado a un "tipo famoso" del mercado inmobiliario neoyorquino, pero que, con los años y al ver al actual presidente copar las páginas de la prensa rosa, el ex veterano de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial se cansó. El New York Times también preguntó sobre este asunto a otro podólogo que trabajó con Braunstein, el doctor Alec Hochstein, que, si bien no recuerda datos sobre la exención de Donald Trump, sí rememoró menciones al buen trato de los Trump, el cual incluía la protección frente a subidas de alquiler.

Pese a su testimonio, la familia no conserva ningún registro médico de las consultas de su padre.