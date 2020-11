El tuit "engañoso" de Trump: "Intentan robar las elecciones"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó este miércoles a la oposición demócrata de "intentar robar" las elecciones, y describió los resultados provisionales como una "gran victoria" que podría llevar a su reelección.

"Tenemos una GRAN ventaja, pero ellos están intentando ROBAR las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. ¡Los votos no pueden emitirse una vez cierran las urnas!", escribió Trump en su cuenta de Twitter, sin aportar pruebas de su acusación.

El presidente emitió su tuit justo después de que su rival demócrata, Joe Biden, diera un breve discurso desde Wilmington (Delaware) y declarara que la contienda no habrá acabado "hasta que cada voto esté contado".

Twitter etiquetó de inmediato el tuit de Trump con un comentario que indica que "parte o todo el contenido" del mensaje "está disputado y podría dar lugar a malentendidos sobre unas elecciones u otro proceso cívico".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!