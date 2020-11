Trump cede y autoriza el traspaso de poderes a Biden

La Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés) ha comunicado al presidente electo, Joe Biden, que están preparados para iniciar el proceso de traspaso de poderes, aunque Donald Trump ha confirmado que seguirá con su idea de impugnar las elecciones.

"Debido a los recientes episodios que involucran desafíos legales y confirmaciones de resultados electorales, he determinado que puede acceder a los recursos y servicios postelectorales descritos en la Sección 3 de la Ley a solicitud", ha dicho la jefa del GSA, Emily Murphy, en una carta dirigida a Biden.

La misiva, a la que han tenido acceso los medios estadounidenses, supone el primer reconocimiento formal de la Administración de Donald Trump, que si bien vía Twitter ha recomendado a Murphy "hacer lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales", ha insistido en que su idea de impugnar los comicios "continúa con mayor fuerza".

"Quiero agradecer a Emily Murphy de GSA por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ella ha sido acosada y amenazada, y no quiero que esto le suceda a ella. (...) Nuestro caso sigue con más fuerza. Continuaremos con la buena lucha y creo que prevaleceremos", ha escrito Trump en sus redes sociales, poco después de conocerse la noticia.

Horas después, Trump ha vuelto a utilizar su cuenta de Twitter para insistir en esta idea y ha manifestado que mientras "la GSA trabaja de manera preliminar" con el Partido Demócrata, él y su equipo continuarán "persiguiendo la que será considerada la elección más corrupta en la historia de la política estadounidense".

