Trump desmembra la cúpula civil del Pentágono para colocar a aliados

La Casa Blanca del presidente saliente de EEUU, Donald Trump, colocó el martes en el Pentágono a tres de sus aliados, desmembrando así la cúpula civil del Departamento de Defensa después del despido el lunes de su titular, Mark Esper, en un momento en que el mandatario se niega a reconocer su derrota en las elecciones frente a su rival demócrata, Joe Biden.

Las nuevas designaciones se hicieron aprovechando la marcha de tres altos cargos del Pentágono.

El Departamento de Defensa informó en un comunicado de la renuncia del subsecretario en funciones de Defensa para Política, James Anderson; del subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, el vicealmirante retirado Joseph Kernan; y de la jefa de Gabinete de la Secretaría de Defensa, Jen Stewart.

El puesto de jefe de gabinete de la Secretaría de Defensa es el cargo más importante reservado para los civiles en el Pentágono porque es quien marca la agenda del secretario de Defensa.

Por su parte, el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad es el principal asesor civil en asuntos relacionados con inteligencia militar, mientras que el de Defensa para Política es el máximo responsable de este ámbito en el Pentágono.

La nota explica que Anderson, Kernan y Stewart presentaron el martes sus cartas de renuncia, aunque la del segundo, indicó, era algo "planeado meses antes".

Sin embargo, el medio Foreign Policy, que citó tres fuentes conocedoras de estos movimientos, precisó que Anderson, quien trabajó para la Administración de George W. Bush (2001-2009), ha sido despedido tras una relación "tumultuosa" con la Casa Blanca. De acuerdo a Foreign Policy, Anderson había rechazado una serie de nombramientos por parte de Trump al considerarlos leales a la Casa Blanca.

En su carta de dimisión de la que se hizo eco ese medio, Anderson mencionó indirectamente los retos legales y éticos a los que pueden enfrentarse las nuevas designaciones de Trump, quien insiste en que hubo un fraude en los comicios.

"Ahora, como siempre, nuestro éxito a largo plazo depende de la adhesión a la Constitución de EEUU, que todos los funcionarios públicos juran defender", recordó Anderson en un extracto de la misiva.

Aparte de informar de los cambios en la cúpula civil, el Departamento de Defensa anunció los nuevos nombramientos.

El nuevo subsecretario de Defensa para Política será el general de brigada retirado Anthony Tata, quien ha trabajado en esta sección del Pentágono como funcionario de alto rango.

Tata es una figura leal a Trump, ex colaborador de Fox News y en el pasado ha apoyado teoría conspiratorias. Ha sido designado de nuevo después de que el verano pasado fuera rechazado para el puesto en el Senado por sus comentarios islamófobos y conspiratorios.

De hecho, en agosto la senadora por California y ahora vicepresidenta electa, la demócrata Kamala Harris, lamentó la falta de aptitud de Tata para el puesto. "Anthony Tata no puede trabajar en el Pentágono de ninguna manera -tuiteó Harris-. Su comentarios infames islamófobos lo descalifican. Punto. Nuestros soldados se merecen algo mejor de su liderazgo".

Por su parte, Kernan será reemplazado como subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad por Ezra Cohen-Watnick, que hasta ahora había ejercido como secretario adjunto en funciones para los Conflictos de Baja Intensidad.

La revista The Atlantic publicó en 2017 sobre él que el entonces jefe de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el general H.R. McMaster, no había podido despedir a Cohen-Watnick, en ese momento de 31 años y director sénior de programas de Inteligencia, porque Trump, a petición de su ahora ex asesor Steve Bannon y de su yerno y también consejero, Jared Kushner, le pidió que lo mantuviera.

La revista indicó que Cohen-Watnick, casi desconocido antes de entrar en el Gobierno de Trump, no fue destituido debido a su lealtad sin fisuras al presidente.

En el caso de Stewart, será reemplazada como jefa de gabinete del Departamento de Defensa por Kash Patel, que ha formado parte del personal del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, Patel es un ferviente defensor de las causas del Gobierno de Trump.

En el pasado fue asistente del legislador republicano por California Devin Nunes, ex presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, y jugó un papel esencial para obstaculizar los presuntos contactos de la campaña de Trump en las elecciones de 2016 con Rusia, dijo el rotativo.

The Wall Street Journal, que cita a un funcionario no identificado, agregó que Patel desempeñó un papel "fundamental" en el despido de Esper el lunes al considerar que el ya ex secretario de Defensa fue "desleal" al oponerse al despliegue de militares en Washington DC durante las protestas raciales de junio.