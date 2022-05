Ucrania sólo cosechará el 65 % de lo normal, lo que provocará hambrunas

Ucrania, considerado uno de los graneros del mundo por su alta producción de cereales, espera producir este año sólo un 65% de su cosecha habitual, lo que encarecerá los precios en todo el mundo y provocará escasez de alimentos en muchos lugares y hambrunas.

El economista ucraniano experto en el sector Oleh Pendzyn explicó a la emisora local Hromadske Radio que la cosecha ucraniana se ha visto gravemente afectada por la invasión rusa que se inició el pasado 24 de febrero, informó Ukrinform.

Según dijo, "la comida no aparece de forma gratuita en el mundo. Si Ucrania no exporta (granos) a nuestros mercados tradicionales, la comida no aparecerá físicamente en esos territorios. Y los precios de los cereales simplemente subirán”, dijo el economista.

Además de las cosechas que no se pueden recolectar debido a los bombardeos, el economista recordó que los rusos están destruyendo las reservas de cereales de Ucrania.

Adicionalmente, más de 4 millones de toneladas de grano se encuentran bloqueadas en los puertos ucranianos debido a la guerra, según la ONU.

“Paralelamente a la interrupción de las exportaciones de granos, Rusia está recurriendo a bombardear silos con granos, almacenes con fertilizantes químicos y enormes reservas de combustible y lubricantes. Están haciendo todo lo posible para que Ucrania pierda sus capacidades como estado agrario. Ucrania y Rusia compiten en los mismos mercados de alimentos en todo el mundo", agregó Pendzyn.

El economista recordó que, según datos de la ONU, la guerra en Ucrania y el bloqueo de los puertos marítimos ucranianos podrían provocar la hambruna de 1.700 millones de personas en todo el mundo.

“Eso se debe a que el aumento de los precios de los alimentos conducirá a un incremento de los precios mundiales. Muchos perderán la capacidad económica para tener acceso a los alimentos”, dijo el experto.

La agencia local Ukrinform recordó además que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, predijo que se producirá una "tragedia" para la seguridad alimentaria mundial si Rusia no desbloquea los puertos.

Según sindicatos agrarios españoles, Ucrania y Rusia suponen el 30 % de la producción mundial de trigo, el 20 % de la de maíz y el 50 % de la de girasol, pero también depende de esos países la principal producción de los fertilizantes que utiliza Europa.