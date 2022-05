Alina Kabaeva, la supuesta pareja de Vladimir Putin, sancionada por el Reino Unido

Este viernes en gobierno británico ha lanzado una nueva serie de sanciones a personas que están a favor de Vladimir Putin. Normalmente estas sanciones están siendo dirigidas a familiares y amigos del presidente de la nación rusa. Alina Kabaeva, gimnasta campeona olímpica, supuesta amante de Putin y madre de algunos de sus hijos ha sido sancionada por el gobierno británico.

En un comunicado, el Foering Office, Ministerio de Exteriores de Reino Unido, argumenta que aunque Putin tiene unos activos modestos en los registros de San Petersburgo, el presidente ruso depende de una red de familiares, amigos de la infancia y una élite selecta que se ha beneficiado de su mandato, y a cambio le respaldan en sus decisiones y estilo de vida.

NEWS: New sanctions targeting the shady network propping up Putin's luxury lifestyle. We’re ramping up the pressure on all those aiding and abetting Putin's aggression until Ukraine prevails. https://t.co/isMZ1PAaeP