Zelenski: "La retirada rusa de isla de las Serpientes cambia la situación en el Mar Negro"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, considera que la retirada de las tropas rusas de la isla de Zmiinyi, también conocida como isla de las Serpientes, en el Mar Negro, "cambia significativamente la situación" en esa zona para el ejército ucraniano.

Rusia anunció este jueves que se retiraba de este pequeño pero estratégico enclave en el Mar Negro como "un gesto de buena voluntad", según explicó Moscú, aunque los ucranianos consideran que se debe a que el Klemlin no puede mantener su estrategia en la zona tras haber perdido varios barcos.

"La isla Zmiinyi es un punto estratégico y cambia significativamente la situación en el Mar Negro. Todavía no garantiza la seguridad, todavía no garantiza que el enemigo no regrese. Pero ya limita significativamente las acciones de los ocupantes. Paso a paso, los expulsaremos de nuestro mar, nuestra tierra y nuestro cielo", dijo el mandatario ucraniano en un discurso que publica en página web.

No obstante, según el presidente ucraniano, la situación en Donbas, que incluye a las regiones de Lungansk y Donetsk, "sigue siendo la más dura, extremadamente difícil".

"La superioridad de fuego de los ocupantes sigue siendo extremadamente tangible: ya han usado todas sus reservas para golpearnos: la región de Lugansk, la región de Donetsk. Agradezco a todos los que defienden nuestras posiciones en tales condiciones. Este es el verdadero heroísmo", agregó

Recordó que Estados Unidos anunció ayer un nuevo paquete de apoyo a Ucrania, principalmente en materia de defensa: "estoy agradecido al presidente (Joe) Biden por esta ayuda. Pronto llegará al frente para trabajar por Ucrania, por la defensa de la libertad", indicó.

Y "el paso que se dio ayer con el acercamiento a la Unión Europea: Ucrania lanzó una importante exportación de electricidad al territorio de la UE, a Rumanía. Y esta es sólo la primera etapa. Nos estamos preparando para aumentar la oferta", subrayó.