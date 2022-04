Abatido en Tel Aviv un atacante palestino que mató a dos personas

Una unidad especial de la Policía israelí abatió este viernes al atacante que la noche del jueves mató a dos personas en un tiroteo en el centro de Tel Aviv, tras una larga operación de búsqueda y captura de las fuerzas de seguridad que paralizó la ciudad.

El atacante, abatido en el barrio de Jafa de la urbe tras estar fugado 9 horas desde el tiroteo, fue identificado como un palestino de 28 años del área de Jenín, en el norte de Cisjordania ocupada.

"Lucharemos contra el terrorismo juntos, atacaremos a estos despreciables terroristas donde sea que se escondan, encontraremos a quienes los envían y a quienes los ayudan, y no descansaremos hasta que vuelva la tranquilidad a las calles”, declaró el ministro de Defensa israelí, Beny Gantz, tras haberse abatido al atacante.

La Policía sigue en alerta máxima en toda la región, incluido el área de Jerusalén, donde hay un amplio despliegue de agentes ante decenas de miles de palestinos que van a rezar por las oraciones del primer viernes del mes sagrado musulmán de Ramadán. "Reaccionaremos con un gran despliegue de fuerza ante cualquier caso inusual, como lo hicimos en Tel Aviv", advirtió el jefe de la Policía israelí, Kobi Shabtai.

Según medios, el atacante no tenía permiso para entrar a territorio israelí y lo habría hecho de forma irregular. A su vez, no consta que estuviera afiliado a ningún grupo armado o facción política palestina, no tenía antecedentes de seguridad ni había sido arrestado en el pasado, según una fuente del Servicio de Seguridad Interior de Israel (Shin Bet) citada por prensa.

Según el digital Times of Israel, el primer ministro israelí, Naftali Benet, ordenó que se cerrara un cruce en el norte de Cisjordania ante la situación de seguridad, con el objetivo de restringir el acceso a Israel desde la ciudad del atacante, Jenín. También pidió a las fuerzas de seguridad que investigaran si algún familiar del agresor habría podido estar involucrado en el ataque.

El ataque

El tiroteo se produjo en un bar céntrico y se saldó con dos hombres jóvenes muertos y unos 13 heridos. Varios están en condición crítica y uno "en peligro inmediato" de perder la vida. La última vez que ocurrió un ataque de esta índole en Tel Aviv fue en 2016, cuando dos personas resultaron muertas y varias resultaron heridas en un bar.

Con todo, el ataque es el cuarto en poco más de dos semanas en Israel, y aumenta aún más la tensión tras tres ataques cometidos por ciudadanos ciudadanos árabe-israelíes y un palestino que se saldaron con once muertos en solo siete días.